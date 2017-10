„Am veşti bune pentru locuitorii din Albeşti. Sala de sport va fi gata în septembrie“

Gheorghe Moldovan:

„Am vești bune pentru locuitorii din Albești. Sala de sport va fi gata în septembrie“

În câteva luni, locuitorii din Albești vor beneficia de o sală de sport la standarde europene. Lucrările au început încă din 2012 însă birocrația excesivă a îngreunat finalizarea acesteia la termen, după ce Guvernul Ponta a oprit finanțarea obiectivului de investiții deși locuitorii așteptau cu nerăbdare să practice diverse sporturi chiar la ei în comună.Cu toate acestea, acum, după ce lucrările au fost reluate, primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, spune că este optimist iar noua construcție va fi gata în luna septembrie a acestui an.„Am vești bune pentru locuitorii din Albești. Au fost reluate lucrările și sper foarte mult ca sala de sport de care oamenii din comună au atâta nevoie să fie finalizată în luna septembrie a acestui an. În momentul de față, se lucrează de zor la amenajarea vestiarelor, la dependințe și urmează amplasarea structurii metalice. Mai mult, lângă sala de sport va fi amenajată și o bază sportivă ce va cuprinde și un stadion, precum și vestiare pentru cei care vor să practice diverse sporturi, întregul parc sportiv fiind amenajat pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați”, a declarat primarul Gheorghe Moldovan.El a mai spus că noua sală de sport este destinată tuturor categoriilor de vârstă și orice persoană va putea beneficia de facilități, nu doar elevii din localitate. Capacitatea sălii este de 150 de locuri și corespunde normelor europene.Lucrările de amenajare a sălii de sport de la Albești au început încă din 2012, proiectul fiind realizat prin Compania Națională de Investiții, dar termenul de executare nu a fost respectat deoarece Guvernul Ponta a oprit la un moment dat finanțarea obiectivului de investiții.Edilul din Albești spune că locuitorii au mare nevoie de această sală deoarece, în momentul de față, cei care doresc să practice vreun sport sunt nevoiți să meargă la Mangalia, fiind obligați și la alte costuri, pe lângă cele pe care le presupune transportul în orașul învecinat, cum ar fi închirierea unor spații sportive.„Cei peste 200 de copii, echipele de rugby, de fotbal, oamenii în vârstă, cu toții așteaptă finalizarea sălii de sport din comună. Interesul pentru această construcție este foarte mare în rândul locuitorilor, iar oamenii nu prea înțeleg de ce s-a tot amânat finalizarea ei. Ei știu că aceasta trebuia să fie deja gata și tocmai de aceea am depus eforturi și am mers pe la ministere ca să obțin aprobare pentru continuarea construcției. În ultima vreme, mentalitatea oamenilor s-a schimbat mult. Ei au înțeles că grija pentru alimentație și sport este foarte necesară și, în scurt timp, practicarea sporturilor preferate vor putea fi efectuate chiar în comuna noastră”, a spus primarul Gheorghe Moldovan.