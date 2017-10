„Am satisfacţia că las o ţară cu opţiuni clare“

1

vrajeli

Acum incerca ( dupa ce a scuipat venin in campanie ) sa-si atribuie merite .NU le ai ! Toata cariera ai stat sub umbrela serviciilor pe care le aveai in subordine,ca sa faci minarii. L-i facut pe frate-tu colector de bani negri, pion de sacrificiu.Unde era justitia ta atunci? A trebuit sa publice Felix filmuletul ca sa nu te mai poti ascunde, v-au dat americanii pe tava ancheta microsoft ,sau nemtii pe cea a eon ,ca presati de ei sa le finalizati.De citi ani tineti astea ( si altele nestiute ) la blat ? Se fura in tara asta de un sfert de secol si nu stiati nimic? Ati folosit dosarele in santajele dintre voi,prostii sa creada ca sinteti cavalerii dreptatii.Ponta + Basescu = rebuturi ale istoriei noastre !