Marian Gălbinașu:

"Am realizat tot ce mi-am propus în 2008, ba chiar mai mult"

Primarul localității Corbu, Marian Gălbinașu, spune că a realizat în proporție de 100% proiectele promise în 2008, reușind să implementeze și anumite inițiative pe care nu le avea în vedere când și-a început mandatul. Gălbinașu a declarat că nu se teme de alegeri pentru că, spune el, a fost un bun gospodar, iar oamenii îi cunosc activitatea.Școala reabilitată cu patru săli ridicate de la zeroCu privire la cele mai recente realizări ale sale, primarul localității Corbu a vorbit despre reabilitarea școlii Gheorghe Lazăr. Investiția de aproximativ 30 de miliarde de lei vechi a dus la modernizarea întregii clădiri, atât pe interior, cât și pe exterior.„Este un proiect realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, însă există și o contribuție semnificativă din bugetul local. Am demarat inițiativa în primăvara anului trecut și am încheiat-o în luna ianuarie a anului în curs. A fost executată o reabilitare completă a tot ceea ce înseamnă exterior, interior, acoperiș, fosă septică. Au fost ridicate patru săli de clasă de la zero, au fost amplasate centrale termice moderne. Practic, din ianuarie 2012, copiii au intrat într-o școală complet nouă. Cu forțe proprii am făcut și continuăm lucrările de amenajare a curții cu tot ce înseamnă lucrări de împrejmuire, sistematizare pe verticală, forarea unui puț, a hidroforului și a sistemul de încălzire”, a explicat Gălbinașu.Lucrări de infrastructură din bugetul localDe asemenea, primarul a menționat că, în maxim o săptămână, primăria se va implica într-o serie de lucrări de infrastructură. Astfel, cu bani de la bugetul local, se va continua pietruirea și asfaltarea pe arterele importante din comună, precum și din satele învecinate.„Vom începe lucrările pe străzile Zorilor, Pescărușului, Luceafărului și Ion Stănei. Și nu ne vom opri aici. Pentru luna mai, avem în vedere o serie de lucrări similare pentru străzile Pescarilor și Mihai Eminescu din localitatea Vadu, precum și alte trei străzi din zonele Corbu 1 și 2. Toți banii alocați în acest sens vor veni de la bugetul local, respectiv 23 de miliarde vechi pentru prima investiție și 12 miliarde pentru investiția aferentă lunii mai”, a explicat Gălbinașu.„4 milioane de euro pentru sistemul de alimentare cu apă“Gălbinașu a vorbit cu mândrie și despre ceea ce el numește „cel mai mare proiect adus vreodată în localitatea Corbu”. Investiția de aproximativ patru milioane de euro reprezintă un parteneriat între administrația locală și RAJA, prin Programul Operațional Regional. Acesta va ajuta la extinderea rețelei de apă pe opt străzi din localitate, a celei de canalizare pe alte 14 și la înlocuirea conductelor de apă acolo unde este necesar. De asemenea, vor fi amenajate două stații de pompare și repompare. Menționăm că partea de cofinanțare alocată de Primăria Corbu este de 55.000 de euro, bani care, a explicat primarul, trebuie alocați în prima fază a inițiativei.„Este cel mai mare proiect adus în localitatea Corbu până în prezent și va ajuta la dezvoltarea acesteia în mod substanțial. Actualmente este în stadiul de licitație. Dacă lucrurile vor decurge fără probleme și nu vor exista contestații, vom începe lucrările undeva prin luna mai”, a declarat primarul.Un alt proiect despre care Gălbinașu ne-a vorbit cu drag este cel privind construirea unui Centru Cultural pentru tineri. Această inițiativă a fost depusă deja, în urmă cu aproximativ o săptămână, pentru a primi finanțare pe Zona Metropolitană, valoarea proiectului fiind de un milion de euro.Energie regenerabilă pentru întreaga comunăUn alt proiect ambițios pe care conducerea administrației locale Corbu vrea să îl implementeze în viitorul apropiat este cel privind montarea unei turbine eoliene cu o capacitate de 200 de kilowați. Aceasta va asigura întreg consumul energetic pentru iluminatul public și instituțiile publice din localitate.„Prin Fondul de Mediu am reușit să amplasăm panouri solare pe acoperișul primăriei și să montăm o centrală eoliană cu o capacitate de 60 de kilowați, care asigură 50% din necesarul energetic al instituțiilor din localitate. Avem în vedere montarea unei turbine de 200 de kilowați pe drumul spre localitatea Piatra, care va rezolva definitiv problema, atât pentru instituții, cât și pentru iluminatul public”, a declarat primarul.Referitor la cursa electorală de anul acesta, Gălbinașu a precizat: „Nu-mi fac probleme, mai ales în contextul alegerilor dintr-un singur tur. Au fost realizate sondaje și am un procentaj de peste 50%. Nu îmi place să mă laud, însă am fost fericit să constat că am realizat tot ce mi-am propus în 2008, ba chiar am reușit să aduc în localitate și alte proiecte, la care nici nu aș fi sperat să mă gândesc la momentul respectiv. Dacă voi face campanie, le voi arăta oamenilor punctual că am reușit să duc la îndeplinire tot ce am promis în momentul în care am fost ales primar”.Primarul liberal a menționat că, la nivelul USL-ului, încă se poartă discuții pentru a se stabili dacă el va fi candidatul unic al Uniunii sau dacă se va merge pe liste separate, însă a reiterat că, în eventualitatea în care PSD își va numi un om pentru funcția de primar, acest aspect nu îl sperie.