Primarul Ancuța Belu:

"Am pierdut un proiect ce viza asfaltarea deoarece consilierii de la PSD s-au opus"

Visul oricărui locuitor din mediul rural este de a avea drumuri asfaltate, tocmai de aceea este regretabil când cei care pun piedici în realizarea unor asemenea lucrări sunt exact consilierii locali trimiși de cetățeni să-i reprezinte. Deși greu de crezut, din păcate, astfel de lucruri se întâmplă în comuna Mihail Kogălniceanu. Cu toate că un proiect prin care să fie atrase fonduri europene pentru asfaltare pe Măsura 1.2.5 a fost propus în două ședințe ale Consiliului Local, aleșii din partea PSD s-au opus.„Pe ordinea de zi a două ședințe ale Consiliului Local a existat un proiect de hotărâre prin care să se inventarieze drumurile comunale pentru efectuarea unor studii de fezabilitate în vederea depunerii unui proiect ce viza asfaltarea pe Măsura 1.2.5. Sunt foarte mâhnită deoarece, practic, am pierdut acest proiect deoarece consilierii de la PSD s-au opus, iar proiectul nu a trecut. Este regretabil pentru că ei votează contrar intereselor cetățenilor. Prin acest proiect am fi putut să mai asfaltăm din drumurile comunei”, a declarat primarul localității Mihail Kogălniceanu Ancuța Belu.Proiectele prin care se pot obține finanțări pentru asfaltarea drumurilor sunt destul de greu de obținut. Acesta este și motivul pentru care realizarea unor astfel de proiecte se face „pe bucăți”.Chiar și așa, cu toate „eforturile” consilierilor PSD de a pune bețe în roate primarului și echipei sale, după ce a bătut pe la poarta ministerelor, primarul Ancuța Belu a reușit să obțină bani pentru asfal-tarea unor porțiuni de drumuri, însă banii nu sunt suficienți încât în comuna Mihail Kogălniceanu să nu mai existe drum neasfaltat.„Mi-aș dori foarte mult ca toate drumurile din localitate să fie asfaltate și să nu mai existe noroi după ce plouă. Chiar dacă cei de la PSD nu văd cu ochi buni acest lucru, am reușit până acum să obțin finanțare pentru unele porțiuni. Au fost finalizate lucrările de asfaltare pe străzile Mircea cel Bătrân și Unirii, urmând ca în perioada imediat următoare să fie programată și desfășurată recepția lucrărilor. De asemenea, în cadrul unui alt proiect urmează să fie asfaltate străzile Panduri, Unirii și Călugăreni. Vor mai urma și altele, unele dintre ele realizate cu bani de la Uniunea Europeană, altele din fonduri proprii. În plus, pe o suprafață de 1,2 km care a fost asfaltată se realizează deja podețe. Totodată, ne pregătim de licitație pentru asfaltarea a doi kilometri de drum din fonduri proprii. Pe de altă parte, deoarece fondurile de la UE ne ajută foarte mult, așteptăm deschiderea noilor Axe 2014-2020 prin care ne dorim să obținem finanțare pentru încă șapte km de drum comunal”, a mai spus primarul Ancuța Belu.În altă ordine de idei, în cursul zilei de ieri, o echipă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” a fost prezentă în comuna Mihail Kogălniceanu pentru a recepționa lucrarea ce a vizat reabilitarea unei clădiri și transformarea acesteia în Centru de Tineret modern, la standarde europene.„Au fost finalizate lucrările la noul centru de Tineret și s-a făcut recepția de cei de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”. După finalizarea tuturor procedurilor, peste câteva zile, noua construcție va fi predată administrației publice locale”, a mai spus șefa administrației publice locale din Mihail Kogălniceanu.