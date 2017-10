"Am obţinut cel mai bun scor al PNL pe judeţul Constanţa din 1990 încoace"

Robert Boroianu:

"Am obținut cel mai bun scor al PNL pe județul Constanța din 1990 încoace"

Astfel, după reverificarea tuturor celor aproximativ 25.000 de buletine de vot din tot județul, PNL a mai recuperat 50 de voturi. Chiar și așa, situația nu se schimbă cu nimic. Drept urmare, cele 37 de mandate au fost distribuite astfel: PSD a luat 16 dintre ele, PNL va avea 15, PMP a obținut trei, iar ALDE va avea tot trei mandate.În urma centralizării proceselor verbale din toate secțiile de votare din județul Constanța, Biroul Electoral Județean Constanța a comunicat și rezultatele finale pentru Consiliul Județean Constanța.Rezultatele arată că PSD a obținut 34,56% (99.971 voturi), PNL are 34,50% (99.815 voturi), ALDE - 6,02% (17.416 voturi), PMP - 6,36% (18.410 voturi), UDTTMR - 3,44% (9.961), PER - 2,68%, M10 - 2,76%, PRM - 2,60%, PRU - 1,53%, PND - 1,26%, PNTCD - 1,03%, PND - 1,26% iar PPU (Social-Liberal) - 0,91%.În acest context, prim-vicepre-ședintele Organizației Municipale a PNL Constanța și viitor consilier județean, Robert Boroianu, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar și puțin dezamăgit că partidul pe care îl reprezintă a fost la un pas să obțină cele mai multe mandate în Consiliul Județean Constanța.„În primul rând aș vrea să mulțumesc celor care au crezut în șansa noastră, celor care au crezut în noi și au votat PNL. Este o onoare pentru noi și votul acesta nu face altceva decât să ne oblige să fim mai buni și mai implicați în viața Constanței. Vom demonstra că proiectul politic cu care am plecat la drum este unul viabil și durabil, construit pe nevoile și pro-blemele comunității constănțene. Suntem mulțumiți de rezultat. Am obținut cel mai bun scor al PNL pe județul Constanța din 1990 încoace, ceea ce pentru noi este un imens motiv de mândrie. Practic, cu excepția votului pentru Consiliul Județean Constanța, unde am fost devansați cu 156 de voturi, am obținut cele mai multe voturi pentru primari și consilii locale, ceea ce demonstrează că PNL Constanța a devenit o adevărată forță pe scena politicii locale. Însă trebuie să recunosc că eu, personal, sunt și puțin dezamăgit pentru că am fost atât de aproape să câștigăm Consiliul Județean. 156 de voturi ne-au lipsit pentru a rescrie istoria județului Constanța, însă dezamăgirea mea, vă rog, să nu o traduceți în deznădejde sau resemnare. Ci, din contră ! Vom munci și mai mult, vom și fi și mai devotați proiectului nostru care înseamnă o Constanța demnă și puternică. În perioada următoare vom demara discuții și cu celelalte partide astfel încât să găsim soluții pentru a construi mai departe un proiect util pentru Constanța”, a declarat Robert Boroianu.