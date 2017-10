„Am o campanie extrem de ieftină”

Președintele suspendat, Traian Băsescu, a declarat, astăzi, că, potrivit legii, și-a deschis un cont pentru donații pentru finanțarea campaniei electorale, precizând că are o campanie "extrem de ieftină", care este susținută în principal de PDL.Întrebat într-o discuție on-line la ziare.com despre acuzațiile pe care i le-a adus premierul Victor Ponta în privința modului de finanțare a campaniei sale, Traian Băsescu a răspuns: "Conform legii, am deschis un cont în care s-au făcut deja depuneri"."Pot să vă spun că am o campanie extrem de ieftină care în principal este susținută de PDL, în conturile mele nefiind sursele necesare susținerii unei campanii", a adăugat Traian Băsescu.Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că îl suspectează pe președintele suspendat Traian Băsescu de faptul că "și în 2009, dar și acum, are surse ilegale pentru campania electorală", afirmând că este de datoria autorităților statului să elucideze acest lucru.