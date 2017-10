„Am intrat în noul an cu stângul“

Primarul localității Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, spune că anul acesta va fi unul destul de dificil pentru administrația locală pe care o conduce, în condițiile în care debutul a fost marcat de reducerea semnificativă a bugetului local și de încasările înjumătățite. Liberalul a explicat faptul că, deși nu a fost stabilit încă bugetul pe 2012, se știe deja că acesta va fi diminuat cu aproximativ 600.000 de lei față de cel din anul precedent. De altfel, spune Grameni, nici la capitolul încasări Primăria nu stă foarte bine, acestea fiind pe jumătate față de cele realizate de administrația locală în aceeași perioadă a lui 2011. „D-abia putem să supraviețuim, pentru că bugetul ne-a fost redus cu 5,3 miliarde (vechi-n.r.), la care dacă mai punem și devalorizarea se fac șase. Încă nu am stabilit bugetul, pentru că se lucrează la partea de atribuire a sumelor pentru fiecare departament, dar știm sigur că va fi mic. Mai există și o altă problemă: în 2011, la nivelul lunii februarie aveam încasări duble față de acum. Ne tot gândim să strângem banii și ne apucăm de investiții, dar momentan avem doar 500 de milioane (vechi-n.r.). Nici nu am umblat la taxe și impozite, au rămas neschimbate pentru că, după cum vedeți, oamenilor le este greu să plătească și în aceste condiții. Nu știu ce o să facem pentru că deja am intrat în noul an cu stângul”, a explicat Grameni.