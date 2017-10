Daniel Dăianu:

„Am intrat în DIE pentru a putea studia în străinătate“

Ştire online publicată Luni, 22 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Eurocandidatul liberal Daniel Dăianu a declarat ieri, la Galați, că a intrat în Direcția de Informații Externe (DIE) în 1976 mânat de visul de a studia în străinătate, transmite corespondentul NewsIn. „Am fost ofițer DIE între '76-'78. Am intrat în DIE, am acceptat, mânat de un vis, pe care tinerii din ziua de azi poate nu-l au: să studiez în străinătate", a spus Dăianu. El aminitit apoi de activitatea profesională în domeniul economic din afara țării și de numeroasele contacte pe care și le-a făcut in mediile universitare din Occident, amintind de Harvard, University California Los Angeles (UCLA), și de numeroasele lucrări publicate sau preluate de revistele de specialitate.