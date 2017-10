"Am înţeles emoţia şi supărarea provocate de OUG 13. Nu voi mai accepta iniţiative de acest gen"

1

PREMIERUL S-A RUSINAT SI CERE IERTARE

Acest premier care nu depaseste nivelul unui primar de comuna , vine umil in fața națiunii , si recunoaste , spre paguba lui si a pesedeului , ca pana in prezent nu s-a afirmat cu nimic in functia pe care o are si ca a fost dus de nas de ministrii alesi pe masura lui . Oricum este un fapt pozitiv ca recunoaste acest lucru , ca vrea reconciliere si ca nu va mai lua initiative de acest gen . S-o creada el , noi nu credem . PSD , respectiv dl Dragnea , eminenta bicolora a PSD ( cenusie si rosie ) l-a pus acolo sa faca ce vrea clica baronilor nu ce vrea prostimea . Daca vrea reconciliere si sa ramana in istorie chiar si cu Dragnea , sa prezinte in Parlament un proiect de lege din care sa rezulte majorarea pedepselor pentru coruptie si ca orice condamnare pentru fapte de coruptie va fi insotita si de confiscarea totala a averii , indiferent daca o are intreaga sau a impartit-o la neamuri si de interzicerea pe viata a dreptului de a candida sau a primi functii politice sau publice . Desigur , ne referim si la averile ilicite care nu pot fi justificate in raport cu veniturile obtinute cinstit nu de la matusi sau mame octogenare . Cine cunoaste sau vrea sa cunoasca ce trebuie in legatura cu confiscarea averilor ilicite trebuie sa stie ca incepand cu primele guvernari liberale si conservatoire si pana astazi , cu exceptia perioadei comuniste , s-au mai facut astfel de propuneri in Parlament , dar fara succes . Si este si normal , stiind ca un Parlament care se respecta reprezinta interesele marilor corupti si afaceristi pe seama averii Statului , nu al cetatenilor . Premierul pocait face o declaratie riscanta pentru el si pe care noi oricum nu o credem , ca nu va mai accepta nicio initiativa de acest gen in Guvern . Aiurea . El a fost pus acolo cu un singur scop , sa faca ce-i ordona Dragnea , adica pesedeul . Ar putea fi crezut cel putin partial daca Dragnea ar fi inlocuit , dar in acest caz ar disparea si el cu guvern cu tot . Sa speram ca acest lucru se va intampla chiar inaintea disparitiei lui Dragnea . In sfarsit , promisiunea ca nu va face nimic fara hotarare parlamentului , este nesincera si ipocrita . Atata timp cat PSD are majoritate in Parlament , va face tot ce -i ordona stapanul Dragnea .Sa multumim " majoritatii de 16% " ca ne-a procopsit cu acest regim pesedist .