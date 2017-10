"Am încercat să trag un semnal serios de alarmă legat de modul în care se votează"

Ştire online publicată Miercuri, 12 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul premier Sorin Grindeanu a afirmat, astăzi, după ce Curtea Consituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea sa în care acuza faptul că nu a fost respectat secretul votului la moțiunea de cenzură din 21 iunie, că el nu a contestat ”nicio secundă” rezultatul votului de la moțiune, ci a vrut să tragă un semnal de alarmă legat de modul în care se votează, respectiv că unii parlamentari au făcut acest lucru cu bilele la vedere.”Am luat act de decizia Curții Constituționale de astăzi, care a respins ca inadmisibilă solicitarea pe care am formulat-o vizavi de respectarea votului secret în Parlament. Nu am contestat nicio secundă rezultatul votului de la moțiune, nu aceasta a fost intenția mea, ci am încercat să trag un semnal serios de alarmă legat de modul în care se votează”, a scris fostul premier pe Facebook.Sorin Grindeanu a precizat că Parlamentul trebuie recredibilizat, iar parlamentarii trebuie să depună eforturi pentru îndreptarea imaginii instituției.”E foarte important ca, pe viitor, să ne asigurăm că votul secret este respectat. Altfel, nu vom reuși să recâștigăm încrederea românilor în Parlament, forul democratic suprem”, a conchis Grindeanu.Fostul premier a trimis pe 29 iunie o sesizare Curții Constituționale în care semnalează că nu a fost respectat secretul votului la moțiunea de cenzură din 21 iunie.Grindeanu a reclamat Curții Constituționale faptul că unii parlamentari au votat moțiunea de cenzură cu bilele la vedere, fapt ce contravine prevederilor din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, care prevede explicit votul secret pentru moțiunile de cenzură.