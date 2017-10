„Am fost sunat de mulţi şefi de stat din UE”

1

jos mincinosul

sa termine cu minciunile astea ,nu l-a sunat nici dracu ! El face demersuri disperate in toate partile ,ar fi in stare sa ajunga si la PAPA PIUS ! dar nici europarlamentarii portocolii si nici fetita tatei nu stau cu mainile in san ,pe la Bruxelles Dovada ? Ia priviti : Metro Schuman, Bruxelles,​ iesirea spre Comisia Europeana Ziua 1: https://www.facebook.com/​events/397492290310932/ Dupa cum stiti, in Romania se intampla lucruri de domeniul SF-ului. Nu sunt fan nici PDL, nici USL, dar mi se pare inadmisibil ce face Ponta si al sau USL. Ultima penibilitate este ignorarea de catre Parlament a deciziei CC privind conditiile de organizare a referendumului. In ton cu vizita Domnului Ponta in Bruxelles, veniti Joi 12 iulie in fata cladirii Comisiei Europene cu mesaje decente si fara provocari. Va multumim.