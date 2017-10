„Am fost sunat de mulţi şefi de stat din UE”

„Am fost sunat de mulți șefi de stat din UE”

Președintele suspendat Traian Băsescu a declarat că în ultimele zile, inclusiv cele de după suspendare, a vorbit la telefon cu foarte mulți șefi de stat din UE despre situația din România, însă nu a fost niciodată el cel care a inițiat aceste contacte."Vreau să știți că am vorbit cu foarte mulți șefi de stat din UE, niciodată nu a fost inițiativa mea să sun și în toate discuțiile am spus: ne vom rezolva problema singuri", a spus Băsescu, arătând că nu a fost vorba de "presiuni excesive" din partea omologilor săi.Întrebat care sunt acești șefi de stat care l-au contactat și dacă printre aceștia se află și președintele SUA, Barack Obama, Băsescu a spus că nu poate să îi nominalizeze public. "Atâta timp cât nu au făcut ei public, nu am să fac eu. Doamna Merkel a decis să facă ea public faptul că m-a sunat", a spus el.Totodată, întrebat dacă mai este căutat la telefon de șefi de stat din UE și în zilele de după suspendarea sa, Băsescu a confirmat că încă este sunat.