"Am fost lăsat la urmă, am un nume mai complicat"

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PSD Marian Vanghelie a declarat, azi, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național al partidului, că nu are “o problemă” în legătură cu excluderea din partid. Întrebat dacă a fost invitat la ședință, Vanghelie a spus că a fost lăsat la urmă.“Fiind o persoană care nu e cunoscută iar numele meu fiind foarte complicat – Vanghelie – am înțeles că am fost lăsat la urmă și am primit mai târziu invitația. Nu a fost nicio problemă, am primit mesajul”, a afirmat el. Vicepreședinele PSD a mai opinat că un congres al partidului ar trebui să fie în februarie-martie, scrie paginadepolitica.ro.