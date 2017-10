"Am fost desemnat să muncesc pentru ţară" / Premierul Mihai Tudose

"Am fost desemnat să muncesc pentru țară" / Premierul Mihai Tudose

Nou premier Mihai Tudose a anunțat astăzi care va fi prioritatea guvernului său, adăugând că a fost desemnat să muncească pentru țară.„Nu am sentimentul că am câștigat vreun premiu. Am fost desemnat de dl președinte Dragnea și îi mulțumesc, de către colegii din CEX și le mulțumesc și domniilor lor, de către președintele României. Îi mulțumesc și domniei sale. Am fost desemnat să muncesc pentru țară. Prioritatea va fi implementarea programului de guvernare cu un control politic foarte strict. Vom implementa măsuri noi pentru a recupera anumite sume, iar de acum toți membrii guvernului vor raporta tot ceea ce fac, în primul rând, prin fapte și nu doar prin declarații.”, a declarat Mihai Tudose, potrivit stiripesurse.