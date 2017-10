Primarul Decebal Făgădău:

"Am dispus dezafectarea tuturor locurilor de joacă neconforme"

„Situația este una arhicunoscută, o cunoaște toată lumea și care durează de mulți ani de zile și în care nu a intervenit absolut nimic nou nici anul acesta, nici anul trecut, nici acum doi ani. Încă din campania electorală am promis constănțenilor că, până la finele mandatului, voi realiza 100 de locuri de joacă noi, tocmai pentru că știam că cele existente nu sunt conforme cu ceea ce ar trebui să ofere Constanța copiilor. Evident că, după preluarea mandatului, am procedat la demararea proiectului prin care toate locurile de joacă din Constanța să fie modernizate. Am constatat că existau în momentul inventarierii 73 de locuri în care erau elemente de joacă, din care 43 fuseseră realizate și montate până în anul 2001, 27 în perioada 2008 - 2013 și trei care erau mixte adică și elemente vechi, dar și mai noi”, explică primarul Decebal Făgădău.Potrivit acestuia, odată demarat acest proiect unitar, a trebuit urmată procedura legală.„Prima parte înseamnă alocare bugetară. Și în bugetul anului 2015 și în 2016 și 2017, la capitolul investiții, poziția locurilor de joacă ocupă un loc de frunte. Am alocat niște sume fără precedent pentru realizarea acestui proiect. A urmat etapa achizițiilor serviciilor de proiectare. Am demarat acest proiect unitar punându-i în sarcină proiectantului să realizeze proiectul pentru 67 locuri de joacă. Contractul a fost încheiat în iunie 2015. Pentru a-i pune la dispoziție proiectantului tot ceea ce este necesar pentru a obține autorizațiile de construcție, toate direcțiile din primărie au început să lucreze. Am avut o surpriză ca, din cele 66 de locuri de joacă, să descoperim că doar 38 dintre acestea au situația juridică favorabilă și pot fi intabulate. Restul, fie se află pe terenuri revendicate, fie pe terenuri retrocedate. Cele mai multe situații sunt acelea în care locurile de joacă se află pe terenuri aflate în dispută, neaparținând unor proprietari. Cu toate acestea, fără o situație juridică favorabilă, nu poți merge mai departe cu autorizațiile. Și a trebuit să modificăm proiectul”, mai spune edilul.În prezent, proiectul se află în etapa premergătoare eliberării autorizațiilor de construcție.„În secunda în care avem autorizațiile demarăm licitația pentru amenajare. Concomitent, lucrăm la inventarierea unor posibile amplasamente pretabile pentru amenajarea de locuri de joacă. Întrucât le-am promis constănțenilor 100 de locuri de joacă noi, vom face 100 de locuri de joacă. Nu avem probleme financiare, de voință și nu avem nevoie ca altcineva să ne arate ce nu funcționează în orașul Constanța. Este o problemă care în proporție de 60 la sută are o vechime mai mare de 15 ani”, a completat Decebal Făgădău.Acesta a precizat că a dispus deja închiderea tuturor locurilor de joacă vechi și distruse.„Întrucât am constatat că, în ultima perioadă, există o inflamare pe acest subiect al locurilor de joacă, am dispus dezafectarea tuturor locurilor de joacă neconforme. Pentru că legislația spune că, în momentul în care aloci bani pentru o investiție, nu poți să aloci și alți bani pentru aceeași investiție, adică pentru întreținere sau reparații, a trebuit să așteptăm demararea acestui proiect. Însă locurile de joacă au fost menținute și nu dezafectate plecând de la premiza că toți constănțenii cunosc starea lor. Am mizat pe responsabilitatea părinților care știu cum arată aceste locuri de joacă. Iar copiii s-au jucat toată vara așa cum sunt și nu s-a întâmplat niciun incident”.