„Am discutat cu UDMR şi PPDD despre depunerea moţiunii de cenzură”

„Am discutat cu UDMR și PPDD despre depunerea moțiunii de cenzură”

Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, astăzi, că PDL a avut discuții cu reprezentanți ai UDMR și ai PPDD pentru depunerea unei moțiuni de cenzură la asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul restituirii proprietăților, aceste discuții urmând să continue."Până la a depune o moțiune de cenzură (la proiectul retrocedării proprietăților - n.r.) desigur au fost discuții între liderul nostru de grup Mircea Toader și liderul grupului UDMR și colegii din PPDD, pentru că o moțiune de cenzură nu poate fi depusă decât dacă o semnează toate partidele din opoziție. Încă UDMR nu are un punct de vedere conturat, am discutat și cu domnul președinte Hunor aseară, să vedem în cursul acestei săptămâni", a precizat Vasile Blaga înainte de ședința BPN al PDL.Blaga a spus că proiectul legii privind restituirea proprietăților propus de guvernul Ponta are foarte multe neajunsuri și nu rezolvă nimic. "Evident proiectul de lege privind restituirea proprietăților propus de guvernul Ponta are foarte multe neajunsuri și cel mai important fiind acela că nu rezolvă nimic, doar amână lucrurile și de fapt domnul Ponta își asumă răspunderea că nu-și asumă nicio răspundere", a adăugat liderul PDL, citat de Mediafax.