"Am ales să plec din PNL deoarece era un partid mort, mic şi de familie"

Am fost un simplu alegator/simpatizant al liberalilor.Vreau sa cer scuze domnului prefect IOAN ALBU,fost liberal,ca am avut tupeul sa-l aleg pe lista partidului liberal.Imi cer scuze ca sunt contemporan cu prefectul Albu.Iertati-ma ca m-am nascut. La fel si zecile de mii de simpatizanti PNL isi cer scuze fata de patrie,partidul unic si popor ca au indrazint sa-l faca consilier liberal pe domnul Albu.Tot cu aceasta ocazie vreau sa-mi cer scuze si fata de tovarasul Mazare pentru ca in anul 2000 am indraznit sa-l aleg primar pe o lista a candidatilor independenti,cand el era un bolsevic sadea(aici bagati aplauze ...)Va rog sa ma iertati pentru ca in nemernicia mea am crezut ca unul este independent si altul este liberal.Recunosc ca i-am jignit si pe unul si pe altul.Recunosc ca nu i-am apreciat la adevarata lor valoare.Un adevarart patriot,un adevarat roman nu poate fi decat un membru pesedeu (aici bagati aplauze ...).Nu stiu ce a cautat omul asta valoros(Ioan Albu) pe lista scarbelor de liberali.Liberalii sunt niste oameni de nimic ca si alegatorii lor printre care m-am numarat si eu,NEMERNICUL DIN MINE.Patria nu are decat un viitor luminos:PESEDISMUL MULTILATERAL DEZVOLTAT.(aici bagati aplauze ...) Tot in nemernicia mea tin sa va anunt ca toata viata am votat liberali.Eu votez liberali si la sfarsitul mandatului pe unii i-am gasit la pesedei,pe altii la uneperei sau in ograda lui Tariceanu.Acum intelegeti de ce absenteismul la vot este asa de mare ? DE CE MA CHEMATI LA VOT ? DE CE TREBUIE SA MERG LA VOT CAND EU VOTEZ CEVA SI LA SFARSITUL MANDATULUI GASESC ALTCEVA ? Ne mai intrebam din ce cauza absenteismul este din ce in ce mai mare.La ultimile alegeri absenteismul a fost de 61%.PSD,cel mai mare partid are un sprijin politic real de numai 18 %,adica 3 milioane de votanti din 18 milioane de romani.Minoritatea conduce o majoritate.Aveti grija politicienilor ca va paste o mare nenorocire:REVOLTELE DIN STRADA (aici bagati huiduieli ...)Cand eu vad ca nu sunt reprezentat pe scena politica atunci imi caut dreptatea in strada.La fel si cu nedreptatile din Justitie.Prostilor,va sapati singuri groapa.Va asteapta vremuri grele.