Alţi 300 de năvodăreni, beneficiari ai gratuităţilor la căldură pentru luna martie

Alți 300 de năvodăreni, beneficiari ai gratuităților la căldură pentru luna martie

Comisia de organizare și desfășurare a proiectului „Ideea mea, norocul tău” a organizat, ieri, o nouă rundă de extrageri. Este vorba despre extragerile abonaților sistemului centralizat de furnizare a agentului termic pentru luna martie. Astfel, alți 300 de năvodăreni care au plata facturilor la căldură efectuată la zi vor beneficia de o lună gratuită la agentul termic, în conformitate cu prevederile stabilite prin proiectul edilului din Năvodari, Nicolae Matei. Facturile pe zero aferente lunii martie vor fi înmânate câștigătorilor în jurul datei de 20 aprilie, atunci când va fi finalizată centralizarea tuturor datelor abonaților. „Proiectul «Ideea mea, norocul tău» este unul deosebit de important pentru locuitorii orașului Năvodari, el adresându-se tuturor abonaților, indiferent de venitul lunar pe care aceștia îl au și consider că este un câștig pentru fiecare familie implementarea lui. Chiar dacă noi am menținut prețul gigacaloriei la valoarea de anul trecut, au crescut prețurile și tot existau eforturi financiare în plus, iar acest proiect vine să le acorde acel ajutor pe care alții nu s-au gândit să-l acorde. Țin să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în derularea lui”, precizează primarul Nicolae Matei.