Alma Micu, propunerea Forţei Civice Constanţa pentru alegerile europarlamentare

Raspuns

Eram la Istanbul cand s-a publicat articolul. Acum am vazut comentariile. Nici macar nu s-a facut selectia pentru europarlamentare. Eu am fost prima care a depus dosarul. Cu siguranta ca exista oameni mai pregatiti pentru a intra in aceasta competitie, si in momentul in care vor fi alesi sa candideze eu ii voi sustine. Eu vorbesc fluent limbile germana, engleza, bulgara, am studiat in limba germana, am lucrat in toate tarile Europei si sunt o femeie independenta, ceea ce pe multi ii poate supara. Sunt casatorita, am o agentie de turism pe care am construit-o fara ajutorul lui taticu sau a sotului. Actiuni de voluntariat am facut de cand ma stiu, cu multi ani inainte de a intra in politica. Actiunile au fost de succes, pentru ca am animat si nu am implicat multe cheltuieli. In ceea ce priveste celelalte comentarii, ma bucur ca exista. Eu cu asta ma ocup, cu organizarea de excursii si petreceri. De 8 martie organizez o excursie in Bulgaria, care costa numai 45 de euro, si include transport, pranz, mic dejun, petrecere si vizite. Nu accept insa in grupul meu persoane ipocrite, care vor veni sa comenteze despre cum se distreaza ceilalti. Scopul meu in viata este sa ii fac fericiti pe ceilalti si pana acum chiar am reusit. Chiar nu conteaza ce poza a fost aleasa pentru acest reportaj. Nu am de gand sa ma tunez, nu am de gand sa fac sedinte foto speciale. Cine vrea sa ma cunoasca ma poate gasi si poate vedea ca pentru varsta mea arat destul de bine. In primul rand, consider ca bunatatea si darnicia ar trebui sa caracterizeze orice roman si nu aspectul fizic. Pe langa faptul ca organizez petreceri si excursii, particip saptamanal la cursuri de salsa si promovez proiecte legate de miscarea in aer liber. Multi nu pot concepe ca o femeie poate sa realizeze multe in viata fara sa se compromita, insa vad ca porcariile sunt mult mai cautate decat lucrurile serioase. Un coleg de breasla mi-a spus acum zece ani urmatorul lucru: “atata timp cat cineva comenteaza despre tine, este bine. Nu conteaza daca este minciuna sau adevar, daca este pozitiv sau negativ. Sa vezi ce nasol este cand nimeni nu mai vorbeste despre tine”. Asa ca trebuie sa multumesc celor care incearca sa ma incadreze intr-un sablon. Si publicitatea negativa este buna.