Alina Gorghiu susţine că Ponta este complice la majorarea salariilor pentru demnitari

Alina Gorghiu susține că Ponta este complice la majorarea salariilor pentru demnitari

Copreședintele PNL, Alina Gorghiu, a susținut, vineri, că premierul Victor Ponta a fost complice la adoptarea ordonanței prin care se măresc salariile demnitarilor și se ferește de răspundere „mințind, chiar cu riscul de a fi ridicol”.„Ca întotdeauna când e pus în dificultate, ca urmare a unei decizii a Puterii, Victor Ponta a încercat un alibi: a lipsit din țară, nu l-a informat nimeni, e străin de planurile coaliției de guvernare, se fac lucruri pe sub mână, fără știrea lui. În realitate, însă, Victor Ponta se dovedește că a fost complice la adoptarea ei, vicepremierul o confirmă, și se ferește de răspundere cum știe mai bine: mințind, chiar cu riscul de a fi ridicol”, a spus Alina Gorghiu.Mai mult, copreședintele PNL a cerut demisia premierului, considerând că are un motiv în plus să renunțe la conducerea Guvernului, „dacă și-a pierdut autoritatea în coaliția de guvernare”.Premierul Victor Ponta a spus, vineri, că nu este de acord cu ordonanța privind majorarea salariilor demnitarilor, susținând că acestea vor fi mărite odată cu salariile bugetarilor.