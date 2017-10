Alina Gorghiu: "Politica de alianţe a PNL va fi decisă luni"

Alina Gorghiu: "Politica de alianțe a PNL va fi decisă luni"

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat, ieri, că decizia lui Gabriel Oprea de a se retrage din UNPR este „înțeleaptă” și a afirmat că politica de alianțe a liberalilor va fi decisă în această săptămână. „Referitor la demisia lui Gabriel Oprea cred că nu sunt foarte multe lucruri de comentat și cred că nici nu am motive să comentez. Singurul lucru pe care pot să-l spun: este o decizie zic eu înțeleaptă această demisie și e bine că se întâmplă acest lucru”, a declarat Alina Gorghiu.Ea a precizat că, în ceea ce privește informațiile apărute în mass-media despre o posibilă fuziune sau absorbție a UNPR, liberalii au avut mai multe discuții cu partidele mici de pe scena politică românească, dar o decizie se va lua în Biroul Politic Național de astăzi.„Cât despre discuția cu UNPR, noi am avut nu una, ci mai multe discuții cu partidele mici de pe scena politică românească având în vedere mandatul pe care Biroul Politic Național mi l-a încredințat mie și domnului Blaga. Nu am discutat nici măcar o dată în spațiul public despre vreo alianță sau vreo fuziune așa cum tot am auzit în ultima vreme, dar vă informez că decizia cu privire la politica de alianțe a PNL o ia forul de conducere în această săptămână, adică luni. Ceea ce trebuie să știți este că PNL este un partid puternic, cu blazon, care, indiferent ce va decide luni (n.r. - astăzi), va avea prioritate câștigarea alegerilor parlamentare respectând criteriile de integritate pentru candidații pe care-i va propune, așa cum a făcut-o și până acum”, a adăugat Gorghiu.