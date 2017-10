Alina Gorghiu: "PMP şi ALDE sunt partide de nişă toxice"

1

GORGHIU DIXIT

A fost o vreme cand liberalismul a fost un factor decisiv in procesul de democratizare a statelor europene , ca sa ne refErim doar la acestea . Cand vorbim de democratie avem in vedere si libertatea de a se putea infiinta organizatii cetatenesti sau politice , ultima dovada fiind dreptul de a se permite partide cu minimum trei membrii . Este mai bine asa , mai ales ca traim in perioada decaderii la nivel mondial a liberalismului . Daca dna B urghiu considera ca cele trei partide sunt partide " de nisa si toxice " cum am putea caracteriza " Marele PNL " o corcitura intre un partid fost liberal , care s-a facut frate cu dracul ( PSD ) formand USL si un fost PDL compromise prin masurile asa zis de austeritate . Cu exceptia PSD care ramane consecvent politicii de saracire a cetatenilor pentru a-I putea manipula mai usor , mostenitor prin toate celea a tot ce a avut mai rau PCR , " Marele PNL " este un partid fara doctrina , fara ideologie , fecioria liberala pierzand-o in patul PSD . Intelegem astazi ce voia sa spuna N. Iorga atunci cand la vremea sa a devenit parlamentar " Partidele noastre sunt odăi cu usile deschise , unde se face foc iarna , unde fiecare rebegit poate sa se incalzeasca , cand la soba unuia , cand la soba altuia ,dupa cum odaia este mai mult sau mai putin plina de alti rebegiti " .. In loc ca acest PNL sa-si puna cenusa in cap si sa declare public ca vrea sa stearga rusine USL face pe capra raioasa care merge cu coada in sus . Actualul PNL va pierde in continuare nu pentru ca PSD reprezinta o forta , o putere , ci pentru ca PNL este slab si neconvingator . Cu cat vor vota mai putini cetateni cu PSD si PNL cu atat vor creste sansele sa se produca o minima schimbare in politica romaneasca . Mai ramane un pericol mare : aliantele post - electorale . Ar trebui interzise prin lege ..