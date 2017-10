Alina Gorghiu: Încercăm schimbarea preşedintelui Senatului

Alina Gorghiu: Încercăm schimbarea președintelui Senatului

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a susținut, sâmbătă, că schimbarea majorității la Senat ar putea fi anunțată într-o săptămână sau două, ea adăugând că aceasta este o Cameră importantă, care trebuie să aibă amprentă liberală și la conducere.”Dacă discutăm despre încercarea noastră de a schimba majoritatea, probabil că o să o anunțăm în viitorul..., probabil săptămâna viitoare, în două săptămâni, eu mi-aș dori să fie cât mai repede, pentru că Senatul este o Cameră împortantă, cred că această Cameră trebuie să aibă amprentă liberală și la conducere. Acest lucru nu l-am ascuns public, încercăm schimbarea președintelui Senatului, în schimb, aș dori să facem lucrurile înainte și să vedem cum se va întâmpla”, a afirmat ea, potrivit Mediafax.ro.Întrebată de câte voturi mai are nevoie PNL pentru a schimba majoritatea la Senat, Gorghiu a răspuns că nu o să răspundă la ”o matematică atât de seacă”.”Nu am să vă răspund în cifre. O să vedeți în momentul în care o să depunem solicitarea de schimbare a președintelui Senatului câte voturi avem în plus și, sigur, lucrurile se vor limpezi”, a continuat aceasta.Chestionată dacă PNL l-a informat pe președintele Klaus Iohannis despre intenția de a obține majoritatea, Gorghiu a răspuns afirmativ.”În ceea ce privește intențiile PNL, să știți că nu au fost deloc oculte, au fost spuse public, l-am informat și pe președinte despre intențiile noastre. Au fost decizii politice luate în ședintele politice ale PNL. Nimic nu se întâmplă pe sub masă, nimic nu se întâmplă ascuns, totul va fi cât se poate de transparent. Da, există această intenție. Când se va materializa ea, veți vedea”, a menționat Alina Gorghiu.