Alina Gorghiu: "Foarte mulţi din PSD nu înţeleg în ce direcţie merge partidul"

Alina Gorghiu: "Foarte mulți din PSD nu înțeleg în ce direcție merge partidul"

Prezentă la Constanța pentru a participa la lansarea cărții „PNL Constanța 1990-2014", scrisă de senatorul Puiu Hașotti, Alina Gorghiu a fost întrebată dacă are semnale că unii membri PSD ar dori să treacă la PNL. Ea a precizat că nu cunoaște lucrul acesta, dar știe că sunt social-democrați nemulțumiți de modul cum merge partidul.„Nu am niciun fel de semnal, să știți, că anumiți PSD-iști ar vrea să vină spre PNL, am semnale că sunt sătui de PSD foarte mulți și că nu înțeleg în ce direcție merge partidul din pricina conducerii care este haotică. Evident, Victor Ponta are acum o problemă personală de gestionat, din păcate nu vrea să o păstreze la nivel personal, ține să o transforme într-o problemă națională și evident că mulți din PSD sunt frământați de lucrul acesta. Nu vă imaginați că le este ușor să nu știe în ce direcție se duce partidul, opoziția le tot spune cât se poate de onest că partidul lor se duce în gard, dar oamenii cred că mai este o scăpare”, a explicat copreședintele PNL, Alina Gorghiu.