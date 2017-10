Alina Gorghiu: "Domnul Dragnea nu prinde finalul de an la şefia partidului său"

Alina Gorghiu: "Domnul Dragnea nu prinde finalul de an la șefia partidului său"

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Senatoarea PNL de Timiș, Alina Gorghiu a declarat, joi, că, în opinia sa, Liviu Dragnea ''nu va prinde finalul de an la șefia partidului său'' și că nu vede în ''scandalul'' din PSD niciun erou.''Predicția mea, văzând evoluția și dinamica scandalului din PSD, este că domnul Dragnea nu prinde finalul de an la șefia partidului său. Văd criza din PSD, la acest moment, ca o șansă pentru acest partid nereformat și anchilozat să scape de domnul Dragnea. Faptul că premierul se manifestă, în premieră, ca om politic și scoate mizeria de sub preș mă face să cred că există o mică speranță să scăpăm de domnul Dragnea de pe scena politică'', a afirmat Alina Gorghiu într-o conferință de presă.Liberala a mai punctat că nu-l vede pe premierul Sorin Grindeanu ca pe o victimă și nici pe Liviu Dragnea ca pe un erou, ambii părându-i-se a fi ''o apă și un pământ la momentul acesta, tocmai pentru că ne împing într-o înfundătură din care cu greu vom ieși, cu efecte cumplite pe termen mediu și lung pentru credibilitatea României''.În opinia senatoarei PNL, PSD face ''tot ce-i trece prin cap'', sfidând absolut orice logică de politică ''de bun-simț'', depunând chiar o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.Ea a subliniat că imediat după alegerea noii conduceri a PNL, aceasta va trebui să analizeze care va fi conduita liberalilor la votarea moțiunii de cenzură.Alina Gorghiu consideră că ceea ce a făcut PSD miercuri în legătură cu retragerea sprijinului politic Cabinetului Grindeanu nu poate fi etichetat altfel decât ca ''un spectacol grotesc al acestui partid, dar zero din punct de vedere al efectelor juridice'', iar ''războiul'' este încă la început.''Suntem în plină criză politică extrem de gravă, care afectează profund și pe termen lung credibilitatea României. Nu există niciun erou în PSD (...). Cred că răspunderea pentru aceste evenimente în cascadă, care par să nu se oprească, îi aparține integral și personal lui Liviu Dragnea'', a afirmat Gorghiu.