Alina Gorghiu, despre raportul GRECO: "O lovitură grea pentru PSD-ALDE"

Alina gorghiu

Stimata d-na Senatoare PNL Alina Gorghiu,nu va suparati si dvs cu intregul Partid ati contribuit cu toti PSD si ALDE sa faceti tara de Bacanie,ca de 28 de ani sunteti in colaborare cu toti,la devalizarea tari si a intregi Ro.Dvs ati verificat cati infractori de parlamentari aveti la PNL ca Boroianu Robert Aurel si ne vindeti gogosi de tufa,golani si gainari la Tv si in presa si nu ati fost constienti,capabili sami dati un raspuns la cea ce vam descris in legatura cu acest parlamentar PNl de C-ta,care au distrus,falimentat firme,cetateni pacaliti si inselati prin fraude si spalari de bani sa va sponzorizeze voua la Partid si lipitul afiselor cu lucru bine facut cu Dl presedinte,Klaus W,Iohannis si nu ati realizat nimica bun pentru populatia acestei tari ba din contra ati duso mai rau in gropi si la ruina ori ce prost vede numai daca merge pe strada si cu ochi inchisi,