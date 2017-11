Alina Gorghiu: Avem un președinte de partid care oricând ar putea prelua portofoliul de prim-ministru

Ştire online publicată Vineri, 10 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu spune ca isi doreste pentru Romania un guvern liberal, si nu unul tehnocrat si ca presedintele PNL, Ludovic Orban, poate oricand sa preia conducerea executivului, potrivit news.ro.Senatorul Alina Gorghiu a declarat, joi seara, pentru presa locala, in emisiunea "Interviurile Timisoarei", ca in cazul in care motiunea de cenzura privind masurile fiscale va trece, isi doreste un guvern liberal, si nu unul tehnocrat."Mos Craciun poate veni in orice zi in Romania si in politica romaneasca. Daca vine motiunea si trece, imi doresc un guvern liberal, cu un prim-ministru liberal, nu tehnocrat", a declarat senatorul de Timis.Gorghiu a spus ca PNL are toate "ingredientele" pentru o guvernare."Avem toate ingredientele pentru o guvernare sanatoasa in acest moment, avem comisii de specialitate care lucreaza la foc continuu, la proiecte, pentru imbunatatirea, actualizarea programului de guvernare, avem un presedinte care oricand ar putea prelua portofoliul de prim-ministru", a declarat fostul lider liberal.Intrebata daca PNL are un Guvern din umbra, Gorghiu a spus ca acest lucru ar insemna "sa ne omoram intre noi"."Nu, nu (nu avem Guvern din umbra - n.r.), pentru ca asta ar insemna sa incepem sa ne omoram intre noi. In momentul in care incep deja sa fie repartizate informal portofolii, incepe o competitie interna care poate genera monstri", a completat Alina Gorghiu.PNL a anuntat initierea motiunii de cenzura si organizarea de proteste in strada, urmare a masurilor fiscale adoptate de Guvern. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca pentru motiunea de cenzura se va apela la "sustinerea fiecarui partid politic si a fiecarui parlamentar".