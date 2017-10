Alina Gorghiu: "Avem toate premisele să câştigăm alegerile"

1

Pmppdlpnl

Da de ce nu candidezi TU Alintata burghiu dej?Sa vedem ce sanse are pmp pnl pdl cu tine? Ai fost numita nu Aleasa in fruntea PMP pdl pnl...Nu ai castiga nici in fundul satului dapai in Bucuresti!..Intr o tara normala la CAP Pmp pdl pnl nu ar intra in viitorul parlament!..Cum mama dracului sa votezi cu cei care tot timpul spun ca nu sant banii ?...Nu vom acorda mariri de salarii sau pensii..Cand economia romana e pe primul loc in UE...Cu 6 la suta din PIB crestere economica...Stie Burghiu ca salariile in romania sant cele mai mici din UE?Unde vrem sa ajungem?Spre Afirica sau Banglades sau spre...Bulgaria care ne a intrecut in salarii..PSD AlDE e singura solutie EI au SOLUTII...Burghiu mars afara nu veti castiga nici un Vot de la romani!