Alina Gorghiu are UN MESAJ CLAR pentru Toader: „Face un JOC POLITIC care s-ar putea să-l coste MANDATUL!”

Ştire online publicată Marţi, 27 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Gorghiu, senatorul PNL a declarat, luni, că președintele României, Klaus Iohannis este singurul care are, conform Constituției și jurisprudenței Curții Constituționale a României, atributul de a aproba sau nu revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Vreau să infirm o teză care circulă cu viteza luminii de două zile, și anume că președintele nu are altă variantă decât să o revoce pe șefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident că președintele are, conform Constituției și jurisprudenței Curții, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie chiar din 2005 a Curții Constituționale care spune că acest atribut al președintelui nu are cum să fie golit de conținut. Este un mare balon de săpun acesta că președintele, vezi Doamne, ar fi obligat, constrâns de lege să o revoce”, a declarat senatorul PNL, la Parlament. Senatorul liberal se îndoiește că CSM va aviza favorabil propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi din funcție, informează Agerpres. „Mă îndoiesc că va fi un aviz favorabil. Adică aș putea chiar să am o opinie fermă că acest aviz va fi unul nefavorabil, chiar dacă este unul consultativ sunt absolut convinsă că toți se vor liniști după acest aviz”, a mai subliniat Alina Gorghiu.De asemenea, senatorul PNL a declarat că este important ca factorii constituționali să-și spună cuvântul în acest caz.„Nu văd cu ce ar fi de folos o moțiune simplă acum împotriva unui ministru care deja și-a articulat punctul de vedere în public și a spus că opțiunea sa este demararea procedurii de revocare. Evident că asta nu înseamnă că nu trebuie sancționat public și politic, dar cred că în acest moment cel mai important este să așteptăm avizul CSM prin secția de procurori și ulterior să vedem punctul de vedere al președintelui”, a mai spus senatorul PNL. În ceea ce privește raportul de revocare din funcție a procurorului-șef, Laura Codruța Kovesi, Gorghiu susține că este vorba doar de un „joc politic” al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care s-ar putea să-l lase fără funcție și fără carieră.„Concluzia mea este că domnul Toader face un joc politic care s-ar putea să-l coste mandatul, cariera, care este una impresionantă și m-aș fi bucurat să nu ajungă în situația aceasta”, a conchis senatorul PNL. Potrivit legii, ministrul Justiției poate cere revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Secția pentru procurori a CSM dă un aviz consultativ, iar decizia o ia șeful statului, mai scrie Agerpres.