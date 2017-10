„Aliaţii şi prietenii noştri nu au motive să ne respingă intrarea în Schengen”

1

"coabitare"

Iata ca dupa ce a fost silit sa taca,greu lucru,de catre emisarul american,astazi a deschis gura ! Din discursul-ordin tinut-dat in fata corpului diplomatic romanesc am aflat lucruri care in conceptia lui Basescu in mod categoric definesc un stat democratic membru UE si care arata ca in Romania puterea apartine(mai mult in mod definitoriu)poprului roman fiind dusa la indeolinire in Parlament de alesii neamului.Astfel : - Parlamentul a "facut tandari"institutiile de stat =Aceleasi institutii de stat asa tzandari cum erau(!) totusi au salvat statul de drept(institutii precum Parchet,CSM,Servicii secrete,Curtea Constitutionala).Rezulta ca cele mai sus enumerate au fost implicate in procesul electoral !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alo.Alooooo,Rusia ?,Siria?,Coreea de Nord ? veniti si luati lectii de la Romania :la procesul electoral trebuie sa participe parchetul,serviciile secrete si celelalte ! Cred ca Arbitrul(si)jucator regreta din tot sufletul ca armata nu a scos tancurile in strada ca ar fi evidentiat-o pozitiv si pe aceasta. -Ambasadorii au primit ordin in mod direct ca sa nu spuna(ceea ce toata lumea stie de fapt)ca Basescu a revenit la putere cu ajutorul puterilor straine,Germania si SUA si asta nu pentru ca i-ar fi lui rusine(?),nu,ci pentru ca le-ar deranja pe acele puteri ptr.ca nu-i asa ,nu da bine sa te amesteci in treburile interne ale unui stat membru UE si NATO ! -Ministrul de externe Corlatean care se afla parca la un vernisaj ori juca rol de mobilier a fost asigurat de Basescu ca vor coabita excelent amandoi in momentul in care presedintele va instala la el in birou o legatura telefonica directa cu toate ambasadele iar acestea vor primi direct ordine de la Cotroceni! Corlatean poti pleca in concediu,mai draga ! Nu a pomenit nimic de cei 7,5 milioane de votanti care i-au cerut demisia si nici de demonstratiile zilnice impotriva sa.Nici sa nu indraznesti ! A venit la aceasta adunare plin de ura dar revitalizat de nunta Ebai care a fost o buna ocazie pentru Boc & sa-l pupe in spate dar mai ales sa-l imbarbateze pentru bataliile ce vor urma si au fost cantate cantece patriotice care numai la o nunta nu se canta ! Individul acesta ,demis in fapt cat si moral,a acumulat atata ura de cand a fost silit sa taca incat este in stare de orice ! La cate declaratii contradictorii a dat nu numai in ultimele luni ci in toti cei 8 ani de cand din nefericire cica a condus Romania eu il banuiesc ca este lipsit de logica de ratiune dar si de rusine. De ura pe care am acumulat-o noi nici nu pomeneste si nici nu i-as dori sa o cunoasca ! Nu va fi vorba de nici o demisie dar paguba-n ciuperci ! Basescule vei face totusi ceva bun fara voia ta,alegatorii de la parlamentare cand vor vota coalitia USL nu se vor gandi la Ponta si Antonescu ci la tine si la banda de hotzomani portocalii. Sa iti fie intr-n ceas ...cu cuc !