Alianţe şi cumetrii electorale la Constanţa? Cu cine negociază PNL şi PSD pentru alegerile locale

2

Am fost o sluga pana sa fiu militar

Probabil ca afirmatia asta va intra in istorie.Dumnezeu i-a pus in gura cuvintele potrivite.Fara sa-si dea seama,Visinescu a caracterizat, in cateva vorbe toata clasa politica si cozile ei de topor care au condus Romania din 1946 pana azi.Toti "alesii" nosti au fost slugi inainte de a fi sefi de stat,secretari de partid,primari,sefi de consilii judetene,prefecti,consilieri,politicieni locali,etc.Ganditi-va la Gheorghiu Dej,la Ceausescu Nicolae,la savantul Elenea Ceausescu,la militianul cu patru clase care taia si spanzura in cartierul nostru,la caporalul vostru din armata.Tremuram si azi in fata slugilor noastre.Cind o sluga ajunge la putere,in primul rand isi inlatura dusmanul (de clasa) : oamenii de cultura,oamenii inteligenti,intelectualii,politicienii incomozi.Sluga guverneaza ca un imparat si imparatul-sluga isi subordoneaza la randul lui alte slugi credincioase.Romanii au stiut de ce este in stare o sluga imbogatita peste noapte.Vorbele lui Visinescu au acelasi substrat cu alte zicale romanesti mai vechi sau mai noi:"Sa te fereasca Dumnezeu de burghezia proletara"(vezi Mazare) sau "Tiganul cand s-a vazut imparat in primul rand pe ta'c-su l-a taiat".Continuam sa ne alegem slugi in posturile de conducere.Alegem oameni necunoscuti,oameni fara o meserie,oameni care nu si-au practicat nicio zi meseria,dar chipurile sunt buni "organizatori",au "doctrina" de partid in sange , au "scoala vietii".In numele democratiei, al libertatii de a alege si de a fi ales,slugile noastre ajung sa puna mana pe putere.Vezi Doamne au dreptul asta.Rezultatul incapacitatii noastre de a alege intre bine si rau,intre sluga si gospodar,se vede cu ochiul liber.Uitati-va in jurul vostru.Sper sa rupem pisica anul asta.Doamne ajuta !