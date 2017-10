Alianţa România Dreaptă, lansată cu fast la Bucureşti

Alianța România Dreaptă, lansată cu fast la București

Alianța România Dreaptă (ARD) a fost lansată, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, ca formațiune electorală de centru-dreapta în vederea alegerilor parlamentare în cadrul unei construcții politice reprezentate de Partidul Democrat Liberal, Partidul Forța Civică și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat.Printre politicienii veniți din toată țara, s-au numărat și reprezentanții partidelor de la Constanța, care s-au declarat motivați de mesajul transmis de către liderii de la nivel central, precizând că au încredere că această alianță va reuși să scoată un scor bun la alegerile parlamentare. Lansarea ARD a fost precedată de reuniuni ale forurilor de conducere lărgite ale democrat-liberalilor și celor de la Forța Civică, având loc Consiliul Național de Coordonare al PDL și Consiliul Național al PFC. Ambele formațiuni au validat înființarea Alianței România Dreaptă în cadrul acestor întâlniri. În ceea ce privește județul Constanța, acesta a fost reprezentat de către delegațiile partidelor membre ARD. Președintele PNȚCD Constanța, Tudor Chesoi, a fost însoțit la eveniment de profesorul Andrei Gheorghe și de liderul organizației de tineret Constanța, Cătălin Petrescu. Chesoi a explicat că lansarea a reprezentat un „moment de încărcare a bateriilor pentru toate partidele membre”. „A fost un eveniment deosebit pentru viața politică din perioada de după 1989. Pentru noi, a însemnat un moment de încărcare a bateriilor înaintea bătăliei cu USL, de la parlamentare. Proiectele prezentate sunt acelea pe care le cunoaște toată lumea. De altfel, ideea principală este aceea că ARD este o alternativă la USL și că românii au de unde alege. La alegerile de anul acesta, vor trebui să aleagă între stânga și dreapta”, a explicat țărănistul. Din partea PDL Constanța, la eveniment a fost prezentă o delegație formată din 11 membri, printre care consilierul municipal Florin Gheorghe, primarul comunei Poarta Albă, Vasilică Delicoti, prim-vicepreședintele organizației județene a partidului, Florian Constantin, consilierii județeni Florin Gavrilă și Gheorghe Măndilă și primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. „Mi-au plăcut foarte mult prezentările și discursurile din cadrul acestui eveniment. În primă fază, am participat la Consiliul Național de Coordonare al PDL, unde a fost votată în unanimitate intrarea în ARD. Ulterior, am mers într-o altă sală, unde a avut loc Congresul Național al celor trei partide membre ale formațiunii, la care s-au alăturat reprezentanții Noii Republici și cei ai Fundației Creștin-Democrate conduse de Adrian Papahagi”, a precizat consilierul Florin Gheorghe.Membrii ARD, sfătuiți de Blaga să-și negocieze colegiile până joi Cu privire la modul în care vor fi împărțite colegiile la Constanța, Florin Gheorghe a menționat: „Programul arată clar că situația la alegerile parlamentare va fi una favorabilă pentru alianța noastră. Cred că în urma alegerilor ARD va avea mult mai mulți parlamentari decât USL. Mesajul transmis a fost, în principal, acela că trebuie să fim serioși, să ne apucăm de treabă. De altfel, domnul Blaga ne-a sfătuit ca până la mijlocul săptămânii să finalizăm negocierile pentru colegii la nivelul organizațiilor județe. Cred că vom avea săptămâna aceasta o nouă întrevedere cu reprezentanții ARD din Constanța, pentru a stabili concret aceste aspecte”. Se pare că președintele PDL, Vasile Blaga, a impus ca, până joi, negocierile din cadrul ARD la nivel de județ să fie finalizate. „Listele noastre, ale PDL, sunt încheiate de o săptămână. Le vom îmbina cu ale colegilor de la Forța Civică și de la PNȚCD. Pe listele de la PNȚCD vor candida și colegi de la Noua Republică. Luni încep discuțiile, joi se finalizează”, a precizat Blaga. De altfel, mesajul președintelui PDL către colegii săi de partid, dar și către noii colegi de alianță a fost acela că „ARD este gata de drum”, îndemnându-i pe aceștia să „tureze motoarele”. „Alianța România Dreaptă este gata de drum, dar trebuie să turăm motoarele. România are nevoie de normalitate. În numai cinci luni, guvernarea USL își arată «roadele».Experimentele USL ne-au adus la marginea izolării. Noi am pregătit România pentru Schengen, USL a îndepărtat România de Schengen. Este timpul să punem România pe drumul corect”, a declarat Vasile Blaga, care și-a exprimat speranța că ARD va câștiga alegerile care vor urma. Mihai-Răzvan Ungureanu, președintele Partidului Forța Civică, a afirmat, la rândul său, că ARD este reprezentată de „România de dreapta” care va propune un îndreptar politic și de guvernare. „Trebuie să fim uniți, loiali unii altora”, a spus Ungureanu. În discursul său, liderul PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a ținut să transmită și un mesaj către PNL. „Am un mesaj foarte clar pentru dreapta, inclusiv cea liberală. După anexarea PNL de către stânga post-comunistă, alianța noastră are datoria să-și asume și marea tradiție politică, tradiție care vine de la Ion C. Brătianu”, a spus Pavelescu. Invitat la eveniment, președintele Partidului Noua Republică, Mihai Neamțu, a citat pasaje dintr-o scrisoare pe care a primit-o de la un tânăr în vârstă de 18 ani, din Piatra Neamț, cu referire la alegerile din 9 decembrie. „Pentru prima oară, el se va afla în fața unui scrutin. El va vota dreapta, cu mâna dreaptă, pentru România dreaptă”, a spus Neamțu.