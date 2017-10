Alexandru Dorel, de la PSD, a câştigat Primăria Rasova

9

RASOVA UNITIVA MAFIOTILOR DE LA RASOVA.

TREBUIE FACUTE PLANGERI PENALE CATRE INSTITUTIILE STATULUI LA BUCURESTI NU AICI IN CONSTANTA.TOTI SUNT MANA IN MANA.SA VINA CEI DE LA BUCURESTI IN COMUNA RASOVA SA FACA LEGEA.JUSTITIA,PROCURATURA,DNA-UL.CURTEA DE CONTURI,ANAFUL.SA I ANCHETEZE DE LA PRIMAR PANA LA POPA.PE TOTI.TOTI AU FURAT SI FURA.SA NE UNIM TOTI LOCUITORII DIN RASOVA SA NU MAI FIM DEZBINATI.ASTIA NE DUC CU MINCIUNI PENTRU CA NOI SUNTEM PROSTI SI AVEM INCREDERE IN MAFIOTII DE AICI.TOTI TREBUIESC ANCHETEI,JUDECATI SI CONDAMNATI LA ANI GREI DE PUSCARIE.CA ESTE BARBAT ORI FEMEIA.SA RASPUNDA IN FATA LEGII.