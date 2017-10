Aleşii PDL constănţeni nu răspund chemărilor lui Chiru

Aleșii PDL constănțeni nu răspund chemărilor lui Chiru

La Centrul Cultural din localitatea Ovidiu a avut loc, vineri, o ședință a pedeliștilor constănțeni în cadrul căreia s-a constituit Liga Aleșilor Locali (LAL) ai PDL Constanța.Deși, deocamdată, democrat-liberalii de la Centru nu au stabilit anumite criterii concrete privind constituirea acestui for, se pare că președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, vrea să fie primul la toate.Mai exact, la fel ca și în cazul evaluării directorilor de la deconcentrate care au fost numiți după ce au primit sprijin politic de la PDL Constanța, Chiru a decis ca acest for să fie înființat înaintea unei decizii ferme a celor de la Centru. „Suntem prima organizație din țară care înființăm acest for. Suntem și prima organizație din țară care început evaluarea directorilor de la deconcentrate”, a declarat Gigi Chiru, în deschiderea întâlnirii de la Ovidiu, fără să le spună celor prezenți că acest lucru l-ar putea costa drastic, din moment ce nu există girul Biroului Permanent Național.De altfel, se pare că mulți dintre democrat-liberalii constănțeni au înțeles mai demult acest aspect, din moment ce, vineri, nu au răspuns prezent chemării lui Chiru mai mult de 80 de persoane din tot județul. Dacă ar fi să luăm în calcul că Organizația Județeană a PDL Constanța are 14 primari în tot județul și patru parlamentari, este de înțeles de ce la întâlnirea de vineri nu au fost prezenți nici măcar jumătate dintre ei. Concret, din cei 14 primari care reprezintă PDL în județul Constanța au răspuns la apelul lui Chiru doar șase: Anton Burcea (Adamclisi), Vasile Delicoti (Poarta Albă), Mu-gurel Mitrana ( 23 August), Viorel Bălan (Nicolae Bălcescu), Dumitru Bocai (Ovidiu) și Gheorghe Mol-dovan (Albești). De asemenea, din cei patru parlamentari PDL Con-stanța, doar unul singur a fost prezent la adunare, și anume deputatul Constantin Chirilă. Primarul Dumitru Bocai, președintele Ligii Aleșilor LocaliAnterior formării noii structuri de conducere a LAL, Chiru a trecut în revistă alegerile din 2008, men-ționând, printre altele, că au fost câștigate doar 14 primării din județ. La final, el a spus că ceea ce s-a întâmplat atunci „i se pare un rezultat modest”, și că, la anul, are așteptări mult mai mari. Înainte de a face propunerile pentru noua structură de conducere a Ligii Aleșilor Locali, Chiru a ținut să precizeze că aceasta este o structură provizorie, până ce responsabilii de la Centru vor finaliza toate criteriile privind forul respectiv. În cadrul întâlnirii de la Centrul Cultural de la Ovidiu în vederea desemnării structurii de conducere provizorie a Ligii Aleșilor Locali, primarul localității gazdă a fost desemnat președinte al noului for. Votul s-a desfășurat la vedere. Alături de Dumitru Bocai, din noua structură de conducere mai fac parte doi prim-vicepreședinți în persoanele primarilor Mugurel Mitrana (23 August) și Vasile Delicoti (Poarta Albă). De asemenea, primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag, a fost numit, în lipsă, în funcția de secretar general, iar secretar general adjunct este primarul localității Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan. După încheierea alegerilor pentru desemnarea noii structuri de condu-cere provizorie de la Ovidiu, preșe-dintele PDL Constanța, Gigi Chiru a invitat presa să părăsească sala, pe motiv că urmează să aibă loc o serie de discuții în cadrul partidului, care trebuie să rămână în interior. Cu toate acestea, ce a urmat este lesne de înțeles, din moment ce discuția care ar fi trebuit să fie „privată” se auzea de pe hol. Mai exact, Chiru și-a arătat nemulțumirea că, în interiorul filialei, există oameni care spun totul la presă, lucruri care, consideră el, ar trebui să rămână în interiorul partidului.„Dacă aveți ceva de spus, spuneți aici, nu să vă duceți după aceea și să spuneți la presă pe ascuns”, a sugerat Chiru, care se putea observa că este foarte nemulțumit că oamenii pe care îi are în subordine nu țin cont de spusele lui.