Aleşii locali din Techirghiol şi-au afişat averile pe site-ul Primăriei

Aleșii locali din Techirghiol și-au afișat averile pe site-ul Primăriei

Potrivit legii, consilierii locali, primarul și viceprimarul au obligația de a-și depune la instituțiile de care aparțin declarațiile de avere pentru anul fiscal anterior. În plus, trebuie menționat că publicarea și menținerea declarațiilor de avere și de interese se face pe pagina de internet a instituției (unde își desfășoară activitatea), dacă aceasta există, sau la avizierul propriu. La nivel județean, Primăria Techirghiol se numără printre puținele administrații locale care au reușit să posteze pe site-ul instituției declarațiile actualizate ale aleșilor locali. Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan (PNL), are un teren agricol de 1 hectar și un teren intravilan de 500 de metri pătrați în Techirghiol. La aceste bunuri imobile, se adaugă o casă în Techirghiol, un spațiu comercial și un apartament tot în oraș. În plus, deține patru autoturisme: Matiz, Ford Focus, Volkswagen Passat și Opel Frontera. În 2009, veniturile sale de la Primărie au fost de 40.000 de lei, în timp ce soția sa, angajată a aceleiași instituții, a încasat, în total, 18.000 de lei. Potrivit declarației sale de interese, edilul Adrian Stan este asociat al SC Badea Cârțan Sibiu (50%), valoarea totală a părților sociale fiind de 250.000 de lei. Viceprimarul are datorii până în 2048 Viceprimarul orașului Techirghiol, Adriana Șlincu (PSD), declară că deține un teren agricol din 1992 de 1,5 hectare, în județul Argeș, și un teren intravilan în Techirghiol de 1.500 de metri pătrați. În plus, Adriana Șlincu are și un spațiu comercial de 200 de metri pătrați. Din 2007, se plimbă cu un autoturism Peugeot Expert, iar anul trecut, în luna martie, și-a vândut autoturismul Chevrolet Kalos cu 3.500 de euro. În schimb, are două datorii de restituit: de 40.000 de euro, până în 2048, respectiv de 6.000 de euro, până în 2017. Veniturile sale anuale au fost de 1.500 de lei, de la DGASPC Constanța, și de 32.400 de lei de la Primăria Techirghiol. Soțul său, care lucrează și el în Primăria Techirghiol, a obținut, în 2009, venituri de 11.760 de lei, iar de la Androx Trading SRL-2.160 de lei. Iulian Soceanu, în topul aleșilor În topul consilierilor cu cea mai mare zestre se află Iulian Soceanu (PNL). El deține un teren intravilan din 2009 de 427 de metri pătrați și un autoturism Volkswagen din 2006. Soceanu mai susține în declarațiile sale de avere că a vândut o casă în 2009 cu 125.000 de euro. În plus, consilierul mai are două depozite: unul de 23.000 de euro, deschis în 2008, și altul de 62.000 de euro, deschis în 2009. Ca angajat al unei societăți comerciale, el a obținut 6.600 de lei în 2009, în timp ce soția sa a câștigat 30.840 de lei ca reprezentant medical. Vasile Georgescu, cel mai modest consilier La polul opus, se regăsește Vasile Georgescu (PNL). El are un apartament de 66 metri pătrați în Techirghiol și un autoturism Daewoo Tico din 2000. Anul trecut, pensia sa a ajuns la 15.642 de lei, în timp ce indemnizația de consilier a fost de 4.247 de lei. Pensia soției s-a ridicat la aproximativ 13.600 de lei. Pasionații autoturismelor străine Din Consiliul Local Techirghiol, unii aleși se mândresc cu două sau chiar trei autoturisme străine. Spre exemplu, Abdula Edvîn (PNL) deține un Volkswagen Passat din 2000 și un Volvo din 2001. În decla-rația de avere, el a mai menționat un teren agricol de 2.500 fără a preciza dacă vorbim de hectare sau metri pătrați, teren al cărui titular este soția sa. Potrivit acelorași declarații, el mai figurează cu o casă de 100 metri pătrați în Techirghiol, dar și cu o da-torie de 10.000 de euro pe care tre-buie să o înapoieze unor persoane fizice până în 2013. În total, în 2009, veniturile sale s-au ridicat la 15.000 de lei, ale soției la 8.000 de lei, iar ale copilului lor la 20.000 de lei. Colega sa din Consiliul Local, Mariana Oprică (PDL) conduce, din 2008, un autoturism Toyota Corolla, achiziționat printr-un leasing. Marian Oprică mai are un teren intravilan de 8 metri pătrați, din 1994, un apartament în Constanța de 28 de metri pătrați și o casă în Techirghiol de 160 de metri pătrați. În 2009, din activitatea medicală și cea din consiliu, ea a câștigat în total, 106.000 de lei, iar soțul său 25.000 de lei de la Autoritatea Navală. Niculae Berbeacă (PDL) conduce un Opel Astra. Pe lângă acest autoturism, el a mai declarat că deține un teren intravilan de 100 de metri pătrați și o casă în Techirghiol din 2008. Trebuie menționat, de asemenea, faptul că în luna aprilie a lui 2009 a vândut un teren intravilan cu 10.000 de lei. Anul trecut, veniturile sale au fost de 16.135 de lei, iar cele ale soției de 30.000 de lei. Pe scuter În timp ce colegii săi se pot lăuda cu autoturisme de marcă, Olgun Seitcadil se plimbă cu un scuter din 2007. De asemenea, el are un teren intravilan de 300 de metri pătrați și două case în Techirghiol. Olgun Seitcadil are o datorie de 10.000 de euro, scadentă în 2011. De la DGASPC Constanța, el a încasat, anul trecut, 28.000 de lei, iar de la Primăria Techirghiol o indem-nizație de 4.000 de lei. Veniturile soției sale au fost de 48.000 de lei. Preferă Dacia Spre deosebire de consilierii invocați mai sus, Adrian Teodor Picoiu (PSD) se plimbă cu un autoturism Dacia 1310 din 1996. În plus, el are o casă de 226 metri pătrați în Techirghiol, dar și o datorie de 39.000 (lei, euro ?!?) pe care trebuie să o restituie până în 2052. Ca salariat al SC Polaris M. Holding SRL a obținut anul trecut 25.200 de lei, iar soția sa 14.400 de lei. Și Marius Săileanu (PNL) preferă Dacia, el conducând din 2006, un autoturism Logan. Până în 2018, trebuie să achite o datorie de 24.000 de franci elvețieni, iar până în 2014, o altă datorie de 10.000 de lei. Veniturile sale de consilier juridic au fost de 36.000 de lei anul trecut. La acestea, se adăugă și indemnizația de consilier, însă Marius Săileanu a uitat să precizeze suma exactă. Soția sa, ca institutor, a încasat 13.000 de lei. Fostul viceprimar își păstrează veniturile într-un cadru privat Fostul viceprimar Andrei Răzvan-Alberto (PSD) deține două terenuri în intravilan de 900 de metri pătrați, respectiv de 1033,33 metri pătrați și un apartament în Techirghiol de 57 de metri pătrați. El susține că mai are un autoturism din 2001 fără a preciza însă marca acestuia. În plus, veniturile sale pentru anul fiscal anterior, respectiv 2009, nu pot fi verificate întrucât singurele mențiuni care apar sunt „conform fișei fiscale”. Surse alternative de venit Reprezentantul UDTTMR în Consiliul Local, Tanher Curtacai, are o casă de 316 metri pătrați. Potrivit declarației sale de avere, Curtacai a încasat 6.536 de lei din indemnizația de consilier și 6.528 de lei ca administrator. Totodată, Tanher Curtacai și-a rotunjit veniturile și cu banii încasați dintr-o chirie, el reușind să strângă 2.400 de lei. Soția sa, contabil liber profesionist expert, a câștigat anul trecut 35.000 de lei. Campioni în terenuri Printre cei care se pot făli cu numeroase terenuri se numără Temugin Ismail (PSD) și Anastasia Mitrenga (PNL). Temugin Ismail are trei terenuri arabile în Techirghiol, de 4,5 hectare, de 1,5 hectare și de 0,5 hectare. Anul trecut, ca director, el a câștigat 14.400 de lei, în timp ce soția sa, ca director economic, a încasat 12.000 de lei. Anastasia Mitrenga are și ea două terenuri agricole de 1,5 hectare, respectiv de 2,5 hectare și un teren intravilan de 700 de metri pătrați, toate dobândite prin moștenire. De asemenea, mai are o casă în Nicolae Bălcescu. Ca administrator al SC Impex Solero SRL, ea a obținut în 2009 venituri totale de 7.030 de lei.