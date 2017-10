Aleşii locali din Medgidia, convocaţi la prima şedinţă din an

Aleșii locali din Medgidia, convocați la prima ședință din an

Consilierii locali din Medgidia se reunesc, astăzi, de la ora 17.00, în cadrul primei ședințe ordinare din acest an. Pe ordinea de zi se află 10 proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea vizează desemnarea consilierului local Zoe Mihaela Dardac în Consiliile de Administrație și în Comisia de evaluare și asigurarea calității, la unități de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Medgidia.De asemenea, aleșii vor propune acordarea unui calificativ al performanțelor profesionale individuale ale secretarului Municipiului Medgidia, Geafer Nesrin, pentru perioada 30.05 - 31.12.2016.Printre proiectele de hotărâri se mai află cele privind aprobarea planului de acțiuni și lucrările de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2017, conform Legii nr.416/2001, dar și modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Medgidia.Pe ordinea de zi se mai află și aprobarea atribuirii unor loturi de teren, precum și retragerea dreptului de concesiune asupra imobilului teren identificat cadastral sub nr.105734, în suprafață de 4.950 mp, situat în Medgidia, strada Progresului FN, lot 3-lot1. În plus, aleșii urmează să stabilească și tariful de închiriere a sălii de sport din cadrul Complexului Sportiv „Iftmie Ilisei” Medgidia.Totodată, la inițiativa vice-primarului Luminița Vlădescu, urmează să se aprobe Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.Constanța, în perioada 2014-2020".