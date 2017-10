Aleşii locali din Constanţa, convocaţi în şedinţă. Ce proiecte vor vota

Aleșii locali din Constanța, convocați în ședință. Ce proiecte vor vota

Primarul Decebal Făgădău a anunțat deja că, în acest an, Constanța are cel mai mare buget din ultimii ani, mai exact suma de 845,5 milioane lei. El a anunțat că cei mai mulți bani se duc la învățământ, locuințe de serviciu și asigurări sociale. În privința transporturilor, se vor face investiții la mijloacele de transport în comun. Totodată, se vor acorda rechizite în continuare copiilor, dar și cadouri de sărbători.Conform proiectului de buget, va continua și programul „Respect”, prin care se acordă tichete pensionarilor cu venituri reduse. De asemenea, se va continua susținerea sportului constănțean, iar un milion de euro vor fi alocați pentru manifestările „Anului Ovidius”.Tot în bugetul pe anul în curs sunt prevăzuți și banii alocați pentru finalizarea lucrărilor care au început la Parcul Arheologic. Ele urmează să fie terminate în prima jumătate a anului 2017.Alte proiecte ce urmează să fie votate de consilierii locali fac referire la bugetele instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța.v v vReferitor la domeniul învățământului, pe ordinea de zi se află și proiectul ce vizează aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Astfel, potrivit documentului se vor acorda 103 burse de performanță, fiecare în valoare de 200 lei/lună, 11.837 burse de merit, în valoare de 35 lei/lună, 128 burse de studiu, în valoarea de 30 lei/lună și 1.607 burse de ajutor social, fiecare în valoare de 100 lei/lună.În plus, se va aproba și costul mediu lunar de în-treținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventeză creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2017.Pe de altă parte, aleșii locali vor trebui să spună dacă sunt sau nu de acord ca Municipiul Constanța să adere ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.v v vÎn ceea ce privește domeniul sportiv, pe ordinea de zi se află două proiecte privind alocarea unor sume de bani cluburilor pentru ca acestea să poată încheia anul competițional.Drept urmare, în primul proiect se solicită suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Con-stanța în anul competițional 2016-2017 și, în acest sens, se mai propune alocarea sumei de 3.000.000 lei.Prin cel de-al doilea proiect, se solicită suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 216/2016 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017. Drept urmare, se cere suplimentarea bugetului cu 1.400.000 lei.