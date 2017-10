Aleşii locali au stabilit preţul gigacaloriei în Constanţa

6

Cu riscul ca voi obtine titlul de "cetatean de onoare" scandalagiu,sau de agitator legionar ,vreau sa lamurim cateva lucruri.Problema incalzirii este prea grava ca sa tac. Asa cum spuneam in alte interventii,asa cum afirma si "JIJI" pretul la incalzire pe o luna este comparabil cu un castig lunar.In iarna anului 2011/2012 plateam la intretinere 460 lei/luna.In luna decembrie 2013 am platit 900 lei(dublu).Ceva este putred.In legatura cu ineficienta "reabilitarii" trebuie sa lamurim prin exemple cateva lucruri care la prima vedere par neclare.Cetateanul de rand nu poate fi tras la raspundere pentru ca nimeni nu este obligat sa le stie pe toate.Obligatia revine alesilor neamului. 1-Sa prsupunem ca locuim la casa.Nu poti sa-ti zugravesti casa numai pe partea care se vede de la inaltimea gardului din strada.Ar fi hazliu.Trebuie sa zugravesc toata casa.Sa zicem ca avem o casa cu etaj.Pentru ca iarna locuiesc intr-o camera la parter am hotarat sa-mi "izolez" numai camera aia.Fals ! Casa mea incepe la fundatii si se termina la tigla.Daca locuiesc la bloc am alt exemplu.Mi-am izolat apartamentul "cu polistiren" asa cum au invatat oamenii de la politicieni.Fals ! Asta nu este reabilitare termica.Planseul apartamentului meu este si placa balconului vecinului de la etaj,o veritabila "aripioara de racire" pentru apartamentul meu.Apartamentul meu are pereti pe casa scarii.Casa scarii este rece.Sa nu mai vorbim de contactul cu subsolul cu terasa,etc.Reabilitarea termica facuta ca la carte presupune reabilitarea(schimbartea) instalatiilor de incalzire,a instaletiei electrice,"tevaria" veche din subsolul blocului,dar mai ales "teava" care leaga blocul meu de punctul termic si punctul termic de CET(daca este cazul).Toate astea duc la pierderi enegetice care in final le platim la comun.Din cauza asta aveti domnule "noni" 21 de grade in casa si platiti 800 lei/luna.Apartamentul meu nu este o constructie in sine.Apartamentul meu este parte dintr-o constructie unica care incepe de la fundatie si se termina la terasa.Am pierderi peste tot.Numele meu este "ath" Corpul meu incepe de la talpa si se termina la ultimul fir de par.Nu poti sa spun "ath-ficat OK".Ath traieste numai daca tot organismul lui este sanatos.Ca sa fie eficienta,rebilitarea termica trebuie facuta cel putin pe toata scara daca nu pe intreg blocul.Mazare nu pricepe sau se face ca nu pricepe.El este interesat de pomeni electorale si care alegorice pentru ca asa castiga voturi pentru partid.Ce ma deranjeaza pe mine este altceva.In Constanta avem o facultate de constructii.Credeti-ma ca profesorii de acolo sunt toba de carte.Nu vorbesc ironic.Avem studenti in ultimii ani de facultate,avem ingineri constructori specialisti,avem ingineri la inspectia in constructii,avem ingineri buni auditori energetici,avem un presedinte al asociatiilor de proprietari.Toti tac.Isi pierd painea.Nimeni nu vorbeste,nimeni nu se revolta pentru ca se tem de politic.Termotehnica constructiilor este o stiinta.O constructie nu se "reabiliteaza" cu polistiren asa cum un cancer nu se trateaza cu descantece. Sunt multe de discutat dar nu am loc. Pe curand !

noni, 4 februarie 2014

