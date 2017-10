Aleşii din comuna Grădina investesc în educaţie şi sănătate. Elevii, răsplătiţi cu cărţi

Aleșii din comuna Grădina investesc în educație și sănătate. Elevii, răsplătiți cu cărți

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, va conduce în continuare, timp de patru ani, destinele localității, după ce cetățenii au votat-o într-un procent de 100% la alegerile din 5 iunie. În plus, șefa administrației publice locale va avea alături aceeași echipă de nouă consilieri social-democrați.În consecință, toate proiectele începute ce vizează comuna dar, și dezvoltarea intelectuală a copiilor din localitate vor fi continuate. De exemplu, recent, la finalul anului școlar, Consiliul Local a alocat bani pentru cumpărarea mai multor cărți ce au servit drept recompensă pentru elevii din comună. Scopul acestui demers constă în investiții umane, de viitor, ce țintesc dezvoltarea intelectuală a copiilor din comună.„La serbarea de sfârșit de an, au fost oferite cărți tuturor copiilor pentru a avea ce să lectureze pe parcursul vacanței de vară. În plus, premianții au primit mai multe cărți, în funcție de premiul obținut, în funcție de rezul-tatele la disciplină și învățătură”, a spus primarul Gabriela Iacobici.La rândul lor, școlarii i-au oferit șefei administrației publice locale o diplomă de excelență pentru grija ce le-o poartă și îndrumările oferite în diverse momente ale vieții.În altă ordine de idei, tot pentru elevi se află în lucru un proiect prin care se va construi o sală de sport cu fonduri alocate de la Consiliul Județean Constanța.„Banii pentru realizarea sălii de sport, 100.000 de euro, există. Lucră-rile vor începe cât de curând și vor fi realizate pe parcursul vacanței de vară. Sperăm ca, până la începerea noului an școlar, să fie finali-zată. Este nevoie de o asemenea investiție deoarece, aceasta nu va deservi doar activitățile sportive, în acel spațiu se vor putea desfășura și alte activități, cum ar fi orele festive, serbări sau dansuri”, a explicat edilul localității.Pe de altă parte, primarul Gabriela Iacobici a explicat că Centrul Civic din satul Cheia a ajuns la final și urmează să fie inaugurat tot în vacanța de vară a elevilor.Locul este prevăzut cu un parc în aer liber, două foișoare și băncuțe, cu alei și coșuri de gunoi. Totodată, are amenajat și un teren de sport pentru tinerii din comună, care vor avea posibilitatea să practice diverse activități sportive.„Practic, am investit în sănătate pentru că sportul înseamnă în primul rând sănătate. Proiectul a fost realizat cu bani de la bugetul local și întreaga investiție a ajuns la aproximativ 100.000 de euro”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.