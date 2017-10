„Alegerile parlamentare vor fi organizate pe actuala lege electorală”

Premierul Ponta afirmă că alegerile parlamentare din acest an vor fi organizate pe baza actualei legi electorale, deși aceasta are două mari defecte, respectiv crește numărul de parlamentari și permite accesul în Parlament a unor candidați situați pe locuri inferioare în dauna celor de pe primul loc."Decizia Curții Constituționale este foarte clară, nu putem să modificăm legislația cu șase luni înainte. Deci e foarte clar, alegerile din 9 decembrie - de altfel sunt pornite absolut toate procedurile - se desfășoară după legea în vigoare. Am o opinie și politică, și guvernamentală referitoare la faptul că această lege este o variantă greșită, nu doar pentru că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în 2008, respectiv cel care câștigă colegiul stă acasă, și cel care-l pierde vine în Parlament, dar mai mult, în plus față de 2008, a doua hibă a acestei legi este că, de fapt, că vom avea mai mulți parlamentari decât avem acum", a spus Ponta.Potrivit Mediafax, el a apreciat că USL va câștiga foarte multe colegii, peste 50%, iar pentru PDL și PP-DD va exista o compensare și se vor acorda practic mandate în plus."Pe un colegiu, va fi un parlamentar USL ales cu 50% și un parlamentar de la PDL sau de la PP-DD. Nu o să înțeleg niciodată de ce cei de la PDL s-au opus ideii de a schimba această lege greșită. Cred că n-au înțeles nici ei de fapt de ce s-au opus. Nu se mai poate schimba nimic până pe 9 decembrie, legea este cea în vigoare", a conchis Ponta.