ALEGERI PREZIDENŢIALE / Rezultate neoficiale: Ponta şi Iohannis separaţi de 7-10 procente

ALEGERI PREZIDENȚIALE / Rezultate neoficiale: Ponta și Iohannis separați de 7-10 procente

Ştire online publicată Duminică, 02 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultatele neoficiale ale exit-poll-urilor, aflate în posesia PSD și ACL, în jurul orelor 15.00, arată că Victor Ponta are în jur de 38-39% din voturi, iar Klaus Iohannis variază între 29 și 31%, conform unor surse din PSD și ACL.Sursele citate au apreciat pentru MEDIAFAX că până la închiderea urnelor la alegerile prezidențiale mai pot interveni modificări, însă cei doi candidați sunt finaliștii pentru turul doi, diferența între ei variind între 7 și 10 procente, în timp ce niciunul dintre ceilalți candidați nu are peste 10%.Astfel, într-un exit-poll aflat în posesia PSD, Victor Ponta are 39%, Klaus Iohannis – 31%, Monica Macovei – 9%, Călin Popescu Tăriceanu – 6%, Elena Udrea – 4%.Într-un alt sondaj de tip exit-poll de la PSD Victor Ponta are 38%, Klaus Iohannis – 29%, Monica Macovei – 8%, Călin Popescu Tăriceanu – 7%, Elena Udrea – 6%.Un exit-poll în posesia PNL îl dă pe Victor Ponta cu 38-39%, Klaus Iohannis – 31%, Monica Macovei – 8-9%, Elena Udrea 5-6%, Kelemen Hunor - 5%, Călin Popescu Tăriceanu - 3,5%.