ALEGERI PARLAMENTARE / Chiru şi Culeţu au luat la pas colegiile unde candidează

chiru mincinos si mitoman

chirule, ne-ai mintit in vara ca esti primarul constantenilor. acum am citit in ziare ca esti acuzat pentru mita. de asemenea am citit si de frauda de 4 milioande euro cu terenuri la eforie. ai distrus cazinoul din eforie si acum vrei sa te credem ca o sa salvezi cazinoul din constanta? ai tupeu maxim baiatule!