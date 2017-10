Alegeri Constanţa. Ai observat nereguli, ai fotografii sau filmuleţe? Aşteptăm sesizările tale

1

Timpul alocat in cabina????

Da, mi s-a intamplat ceva ciudat in sectia de votare si vreau sa ii avertizez pe toti care se duc la vot sa nu stea prea mult in cabina, pentru ca altfel vor fi acuzati ca au votat de doua ori ! Eu am stat intr-adevar mai mult de un sfert de ora in cabina pentru ca am vrut sa parcurg toate numele din listele de vot si cand am iesit un domn mi-a verificat ora la care intrasem in sala (atunci cand mi s-a scanat buletinul) si a vazut ca a trecut ceva mai mult timp si a crezut ca am iesit si am intrat iarasi ca sa votez a doua oara. Pana la urma fata care supraveghea cabinele a spus ca a vazut ca am stat dar nu a intrat peste mine in cabina.... In orice caz a fost un moment foarte aiurea. De ce nu mi s-a spus si mie ca la scanarea buletinului mi s-a inregistrat ora sosirii si ca timpul imi este contorizat ???!!!! Spune legea undeva timpul pe care il avem alocat pentru a sta in cabina de vot? Scrie undeva cate minute avem voie sa stam?? A mai patit cineva asa ceva?