Alegerea membrilor BPN în PDL se va face ulterior Convenţiei Naţionale

Alegerea membrilor BPN în PDL se va face ulterior Convenției Naționale

Alegerea membrilor Biroului Permanent Național în Consiliul Național de Coordonare se va face la o dată ulterioară, și anume la două săptămâni de la Convenția Națională Extraordinară din 23 martie, în care vor fi aleși președintele partidului și cei doi președinți ai comisiilor permanente ale formațiunii, a declarat, într-o conferință de presă, Vasile Blaga, președintele PDL."Totdeauna membrii în Biroul Permanent Național sunt aleși în Consiliul Național de Coordonare. Atunci când am avut convenții cu un număr mic de oameni, de exemplu 1.000-1.300 de oameni, atunci acest lucru a fost posibil (alegerea membrilor BPN de CNC în aceeași zi și cu același număr de delegați ca la Convenția Națională în care sunt aleși președintele partidului și președinții celor două comisii permanente ale PDL - n.r.). Acum, acest lucru nu este posibil, pentru că, în primul rând, nu avem condiții de cazare a 5.000 de oameni. Gândiți-vă și dumneavoastră, sunt 5.000 de delegați la convenția aceasta, deci, nu avem aceste condiții. Deci, a vota 5.000 de oameni toate funcțiile din BPN, având mai multe tururi de scrutin - pentru că obligativitatea la prim-vicepreședinți, dacă rămânem pe structura de prim-vicepreședinți, este ca la rândul lor să aibă jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate la convenție -, vă dați seama unde am ajunge. Am ajunge la o convenție (respectiv CNC - n.r.) pe care nu am mai termina-o în două săptămâni", a afirmat Blaga.Potrivit Agerpres, Blaga a adăugat că, din motivele arătate, a fost luată decizia ca "într-un termen rezonabil" să fie convocat CNC pentru alegerea BPN."Termenul rezonabil ar fi fost sâmbăta următoare convenției, dar este Paștele catolic și de aceea am sărit o săptămână și Consiliul Național de Coordonare va fi peste două săptămâni", a precizat președintele PDL.