ALDE şi PSD, program comun de guvernare după alegerile parlamentare

Aromoterapie cu esenta de ALDE

Pentru cei nehotarati,pentru nostalgicii PCR avem o solutie de avarie:praf de PSD cu parfum de liberal.De fapt nu este un praf,este o tinctura de ALDE,adica maduva uscata de liberal dizolvata in alcool obtinut prin distilarea gainatului ce cioara vopsita.Nu-l confundati cu Esenta de PSD,apa de gura "Ponta" sau lichidul de ameteala "Dragnea".Cum se procedeaza ? Avem nevoie de o baterie(obligatoriu DURACEL de la PSD),un vaporizator,un armonizator si un mustiuc ca la tigara electronica.E simplu.Lichidul se vaporizeaza in vaporizator,aburii trec in armonizator si de acolo il tragi in piept.Te simti ametit si ai o gura parfumata om prost.Te simti bine,multumit.Te simti ca si cum te-au tras in piept.Incercati(+18)