ALDE RETRAGE SPRIJINUL POLITIC PENTRU SORIN GRINDEANU

Dragnea n-are niciun gand

Bravo mai baieti, luati-va dupa țața Leana și dați-vă la gioale pâna nu mai puteți. Chestia nasoala, e ceva absolut nou in politica, dar daca ai asa majoritate in parlament e normal sa iti aplici motiuni de autocenzura. Ceva a la Teleorman. Raman in guvern manivelele. Si e normal, conducatorul suprem s-a pierdut cu firea, e in delir cu marșul în tramvai, cu plopul fara soț, lista a ramas deschisa, doar iși fac datoria internele cu varf si indesat.