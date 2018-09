ALDE Constanța, planuri mari până la alegeri. "Vrem să avem organizații în toate localitățile din județ"

În timp ce partenerii de la guvernare se ceartă, din ce în ce mai des, cei de la ALDE au planuri mari de reorganizare. Cel puțin așa stă situația în județul Constanța, unde noii președinți interimari și-au propus să atragă cât mai mulți membri în partid.În cursul zilei de ieri, președintele interimar al Organizației Județene ALDE Constanța, senatorul Ion Popa, președintele interimar al Organizației Municipale Constanța, Gabriel Daraban, și primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, au organizat o conferință de presă.„Filiala ALDE Constanța a traversat niște perioade dificile, a fost un interimat al domnului deputat Gerea, care a pornit acest proces de organizare, astfel încât eu să continui acest proces și ca la startul alegerilor care vor urma să avem o echipă completă, adică organizații în toate localitățile din județul Constanța. Preocuparea principală pentru noi în următoarea perioadă este canalizarea pe organizații, înscrierea de noi membri în partid și validarea conducerii organizațiilor ALDE. Ieri am validat o organizație la Oltina. S-au validat o serie de adeziuni, am făcut și o strategie, astfel încât să fie responsabilități pentru toți membrii biroului județean”, a spus senatorul Ion Popa.La rândul lui, Gabriel Daraban, care a preluat conducerea ALDE în luna mai a acestui an, a spus că prioritatea sa vizează reorganizarea filialei constănțene.„Intenția noastră este să mergem pe organizare pe cartiere. Vrem să atragem oameni alături de noi, în primul rând ne vom gândi la oameni cu experiență în domenii diferite. ALDE este un partid liberal și vom avea posibilitatea să aducem alături de noi oameni cu experiență în diferite domenii de activitate. Lucrez în domeniul portuar de foarte mulți ani, am experiența și cunoștințele necesare, oamenii din jurul meu sunt cu experiență profesională. Nu am făcut politică până acum, așa că mă bazez pe partea de organizare și administrare și pe viitor vorbim de jocuri politice. La momentul de față, ne gândim la organizare și muncă. Când am preluat organizația municipală pe hârtie era ceva, în realitate era cu totul altceva”, a spus Gabriel Daraban.Printre altele, el a spus că, de când este președinte, a reușit să atragă 400 de membri noi în filială.„În momentul de față, în organizația municipală sunt 530 de membri. Tot ce a fost suplimentar a trebuit să îi radiem. În momentul de față, pe județ sunt în jur de 1.700-1.800 de membri”, a adăugat Gabriel Daraban.Va reuși ALDE să păstreze funcția la CJC?În ceea ce privește colaborarea cu PSD, senatorul Ion Popa a spus că, la nivel parlamentar, colaborarea este una foarte bună. Referitor la colaborarea pe plan local, el a spus că, deocamdată, de când a preluat conducerea Organizației Județene ALDE Constanța, a reușit să se întâlnească doar cu președintele CJC, Horia Țuțuianu.„M-am întâlnit până acum cu președintele Consiliului Județean, cu care am purtat o discuție în termeni generali. Nu m-am întâlnit cu președintele PSD, urmează să mă întâlnesc cu el, cât de curând. Sper ca lucrurile să decurgă normal, așa cum decurg la nivel național. Până acum nu mă pot pronunța, sigur sunt câteva situații punctuale, pe care cu siguranță le vom rezolva, pentru că și domnul președinte al PSD Constanța este un om cu experiență. Sigur, până nu vedem… Eu merg cu sufletul deschis la aceste discuții și îmi doresc o colaborare onestă”, a spus Ion Popa.Cât despre situația vicepreședintelui CJC Daniel Learciu, care a fost exclus din partid și, implicit, urmează să piardă și funcția de la CJC, senatorul Popa a spus că situația este neschimbată.„Situația este neschimbată. Secretariatul general e abilitat să informeze CJC că Daniel Learciu nu mai este membru ALDE. Înlocuitorul va fi unul care se află pe lista depusă la alegerile locale din 2016, respectând legea și prevederile statutare. De asemenea, următorul pe listă se poate retrage evident. Vorbim de o listă pe care se află persoane despre care nu știe nimeni nimic. Nu mai sunt membri de partid, nu și-au plătit cotizațiile, nu mai activează, probabil nu mai sunt prin țară. Să ai un vicepreședinte de CJ când ai doar trei consilieri județeni, înseamnă că a fost o negociere politică. Nu vorbim de numele respectivului, ci de persoana care reprezintă partidul. Exact cum s-a făcut atunci se va face și acum. Postul ăsta nu e pe persoană fizică! Această funcție este negociată la nivel județean, la nivel național mai degrabă, între cele două partide aflate în coaliția de guvernare și unul dintre consilierii județeni, pe negociere, a devenit vicepreședinte al CJC”, a mai explicat senatorul Popa.În altă ordine de idei, tot în cadrul conferinței de ieri, primarul din Hârșova, Viorel Ionescu, a vorbit despre proiectele aflate în derulare în localitatea pe care o conduce, însă despre toate acestea vom reveni într-o ediție viitoare a ziarului.