ALDE cere retragerea mandatului de consilier judeţean. Emil Banias vrea radierea ALDE

ALDE cere retragerea mandatului de consilier județean. Emil Banias vrea radierea ALDE

Consilierul județean Emil Banias, care a fost exclus din ALDE în urmă cu câteva săptămâni, nu vrea să lase lucrurile la voia întâmplării, motiv pentru care a solicitat radierea ALDE din registrul partidelor politice.„Doresc să informez opinia publică și, în mod special, pe cei care mi-au acordat încrederea și votul lor la alegerile locale de anul trecut, pentru a deveni consilier județean din partea ALDE, că în data de 31 mai 2017, secretariatul general al partidului, sub semnătura lui Daniel Chițoiu, a transmis către Consiliul Județean Constanța solicitarea de a-mi fi retras mandatul de consilier județean, ca urmare a excluderii mele din partid. Menționez de la bun început că excluderea mea din partid s-a făcut nestatutar și nelegal, într-o ședință de delegație permanentă teritorială condusă de deputatul Andrei Gerea, care se recomandă președinte interimar al filialei teritoriale Constanța”, a spus Emil Banias.El a adăugat că, la această ședință, nici măcar nu a fost convocat pentru a avea posibilitatea să răspundă unor eventuale acuzații, așa cum prevede statutul.„În data de 21 aprilie 2017, a avut loc, la București, un Congres prin care a fost modificat statutul partidului și a fost aleasă o nouă conducere. Acest Congres a fost contestat în instanță de către mai mulți colegi, pe rolul Tribunalului București existând un dosar care se judecă și care are următorul termen pe data de 12 iunie 2017. Ca urmare a contestației depuse, ALDE nu a putut înregistra la instanță modificările adoptate la congres, pe cale de consecință, conform registrului partidelor politice, în acest moment conducerea centrală a partidului este asigurată de doi copreședinți, respectiv Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin, iar președinte al filialei Constanța este deputatul Mircea Banias.Toate deciziile ulterioare Congresului, luate în baza statutului modificat, s-au făcut cu încălcarea prevederilor art. 26 din legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările ulterioare”, a explicat Emil Banias.Va fi sesizat Ministerul PublicÎn acest context, el a precizat că a decis să sesizeze Ministerul Public și să solicite aplicarea prevederilor articolului menționat, respectiv încetarea activității partidului politic ALDE și radierea lui din registrul partidelor politice.„Regret situația în care s-a ajuns, însă consider că vinovați sunt cei care au încălcat prevederile legale în vigoare. Ca o dovadă a lipsei de interes pentru județul Constanta și a membrilor ALDE, în adresa prin care se solicita înlocuirea mea din Consiliul Județean, se face precizarea că am fost exclus din Organizația Giurgiu a partidului. Prin acțiunile de epurare și de sancționare a delictului de opinie, din ultima perioada, așa-zișii lideri ai partidului au demonstrat nu doar că nu sunt liberali, dar cu atât mai puțin democrați”, a mai spus Emil Banias.Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, în contextul în care, la prima ședință a CJC, urmează să fie validat în funcția de consilier județean un nou membru ALDE, în locul lui Emil Banias.