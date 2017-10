Alcoolicii, puşi să-şi plătească spitalizarea

Alcoolicii, puși să-și plătească spitalizarea

Persoanele care au consumat alcool și au ajuns la spital cu intoxicație etilică trebuie să scoată bani din buzunar. Un proiect de lege, inițiat de deputatul Tudor Ciuhodaru, îi obligă pe acești pacienți să achite o parte din costurile de tratament, iar dacă nu se achită de datorie, trebuie să muncească în folosul comunității.„Asistența medicală acordată în caz de intoxicație etilică acută se suportă în proporție de 30% de către asigurat. În cazul în care acesta nu achită cheltuiala, are obligația de a efectua 50 de ore în folosul comunității”. Așa sună inițiativa lui Tudor Ciuhodaru, care a intrat în dezbaterea Senatului.Inițiatorul își explică propunerea prin faptul că sunt peste 50.000 de cazuri pe an de pacienți aduși în stare gravă de ebrietate la spital, iar costurile tratării acestora sunt pe măsură: 25 de milioane de euro pe an, în condițiile în care o noapte de spitalizare costă între 200 și 500 de euro pentru astfel de cazuri.„Proiectul îi vizează pe cei care ajung în serviciul de urgență în urma excesului de alcool. Aceștia, după ce vor fi tratați, vor deconta 30% din cheltuielile medicale sau vor fi obligați la muncă în folosul comunității. Putem să alegem, mai impunem o coplată sau îi punem pe acești oameni care n-au știut să se oprească să deconteze cheltuielile medico-sociale”, a declarat Ciuhodaru.Senatorii din Comisia pentru sănătate, care au dezbătut, ieri, proiectul, nu s-au lăsat convinși de argumentele deputatului și au dat raport de respingere.Proiectul urmează să intre în plenul Senatorului, decizia finală aparținând Camerei Deputaților.