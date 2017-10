Al doilea mandat pentru Marian Iordache, la Medgidia

8

iordache prostul din ali-baba

D-le primar pe data de 20 iunie seara eroul tau MURSEL a baut si a spus la tot cartierul ca va are la mana cu niste inregistrari care le-a facut in ziua de votare cand i-ati dat bani sa mituiasca oamenii sa va voteze...el zice ca;pe 6iunie la scoala 4 din ali-baba la ora 14.20 1ul era cotarla...2 moinescu...3 iordache...la ora 14.50 le-ati spus sa dea la totii cate 100 de roni care intra la votare sa va voteze..la ora 16.30 erati deja pe primul loc..mai zice ca drept rasplata o sa-i dati terenuri la "fantana"sa faca abator si spalatorie-auto..tot cartierul stie ce ati facut in ziua de votare..se lauda ca va are la mana si o sa jucati dupa cum canta el..aveti grija d-le IORDACHE ca dracul e atat de negru pe cat pare...cand o sa inceapa santajele o sa va vedem noi cum va descurcati...